Un joven de 24 años ingresa en urgencias en Toulouse con un proyectil de 20 centímetros alojado en su cuerpo; el hospital Rangueil tuvo que ser desalojado parcialmente tras el hallazgo

La madrugada de Año Nuevo en el hospital Rangueil de Toulouse se vio alterada por un episodio que transita entre lo esperpéntico y lo peligroso. Un hombre de 24 años acudió al servicio de urgencias aquejado de intensos dolores abdominales y rectales, admitiendo finalmente que se había introducido un objeto de forma voluntaria. Lo que el equipo quirúrgico no esperaba encontrar al iniciar la extracción era un obús de la Gran Guerra de 1918.

Tensión en el quirófano y protocolo de desactivación

La operación, que comenzó como un procedimiento estándar para la extracción de objetos extraños, se interrumpió abruptamente cuando los facultativos identificaron la naturaleza del proyectil: una pieza de artillería de aproximadamente 20 centímetros de largo y tres de diámetro. Ante el temor de una detonación accidental, el centro hospitalario activó un protocolo de seguridad excepcional.

Hacia las 01:40 horas, efectivos policiales y un equipo de artificieros se desplazaron al hospital, estableciendo un perímetro de seguridad y evaluando los riesgos antes de proseguir con la intervención. Tras las comprobaciones pertinentes, los expertos confirmaron que el artefacto, datado al final de la Primera Guerra Mundial, estaba desmilitarizado y no presentaba riesgo de explosión, permitiendo así que los cirujanos finalizaran la extracción con éxito.

Consecuencias legales y antecedentes

A pesar de que el paciente recuperó la salud, el caso ha trascendido al ámbito judicial. Inicialmente, el Grupo de Apoyo Judicial (GAJ) abrió diligencias por «posesión de munición de categoría A». No obstante, la fiscalía de Toulouse ha confirmado que no dará curso al procedimiento penal al tratarse de un objeto inerte. El joven será interrogado en los próximos días para aclarar la procedencia del proyectil.

Este suceso se suma a una lista de casos similares que parecen repetirse con extraña frecuencia en los últimos años:

• 2022 (Toulon, Francia): Un hombre de 88 años movilizó a los servicios de emergencia por un obús similar.

• 2021 (Reino Unido): Un coleccionista de objetos militares ingresó con un proyectil de la II Guerra Mundial tras, según su versión, «caer accidentalmente» sobre él mientras limpiaba su colección.