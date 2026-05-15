La previa de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal ya ha dejado una de las historias más virales de la semana. El protagonista involuntario es el portero ruso Matvey Safonov, que recibió una inesperada propuesta por parte de la actriz de cine para adultos Mary Rock antes del gran partido.

La actriz publicó un mensaje en vídeo dirigido al guardameta del PSG en el que le prometía una “noche ardiente” por cada parada que realizara en la final europea, que se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest. Además, añadió que le prepararía un desayuno especial si conseguía mantener la portería a cero frente al Arsenal de Mikel Arteta.

La propuesta no tardó en hacerse viral en redes sociales, pero la reacción más comentada fue la de la esposa del futbolista, Marina Kondratiuk, que respondió con mucho humor.

“Una actriz de cine para adultos le deseó buena suerte a mi marido para la final de la Champions League y le prometió una noche apasionada por cada atajada”, escribió en Threads antes de lanzar una irónica respuesta.

“No tiene ni idea de que para él las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver un programa de televisión e irse a dormir a las 11:30 porque tiene que levantarse temprano para entrenar”, bromeó la mujer del portero.

El comentario desató una oleada de reacciones y convirtió la historia en uno de los temas más comentados en redes sociales relacionadas con la Champions League.

Safonov, de 27 años, llegó al PSG en el verano de 2024 procedente del Krasnodar por unos 20 millones de euros. Tras una primera campaña como suplente de Gianluigi Donnarumma, el ruso logró consolidarse esta temporada como uno de los hombres importantes del conjunto parisino.