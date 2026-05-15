El presidente del Real Madrid incendia el panorama deportivo tras denunciar en laSexta una «campaña orquestada» y anunciar elecciones anticipadas, dejando al entorno de Atresmedia en el foco.

MADRID – La histórica y tensa entrevista concedida por Florentino Pérez a Josep Pedrerol en laSexta sigue generando un auténtico terremoto político-deportivo. Tras una semana de máxima fricción —marcada por una rueda de prensa en Valdebebas donde el mandatario blanco cargó nominalmente contra varios periodistas e intelectuales del sector—, todas las miradas se centran ahora en la esperada reacción de Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo y una de las figuras clave para entender las dinámicas de comunicación del entorno madridista.

El detonante: «Se acabó, vamos a convocar elecciones»

La comparecencia televisiva del presidente de ACS y del Real Madrid llegó apenas 24 horas después de que diera un golpe sobre la mesa anunciando comicios anticipados a la presidencia blanca, a los que confirmó que se presentará. Ante las preguntas de Pedrerol, Florentino Pérez no suavizó el tono y reiteró la existencia de una hostilidad mediática desproporcionada.

«Yo aguanto todo, pero es verdad que es muy difícil convivir con los dueños del Real Madrid, que son los socios, en este ambiente de hostilidad. Y entonces dije: ‘Se acabó, vamos a convocar elecciones'», confesó el dirigente. Pérez insistió en que el club goza de una salud económica e institucional «enorme» y que los ataques responden a una «campaña orquestada por algunos periodistas».

Cuentas pendientes y el «Caso Negreira»

Durante la hora de entrevista, el presidente blanco sacó pecho por su palmarés, recordando con ironía a sus detractores que bajo su mandato el Real Madrid ha sumado más Copas de Europa que el FC Barcelona en toda su historia. Sin embargo, los puntos más calientes llegaron al abordar la crisis del arbitraje español y las tensiones institucionales:

El pulso con el Barça: Florentino insistió en la gravedad del «Caso Negreira», calificándolo como el «mayor caso de corrupción del mundo», y desveló que el club presentará un dossier de 500 páginas ante la UEFA. Ante una posible demanda azulgrana, fue tajante: «Harían muy bien en demandarme si creen que tienen que hacerlo».

Florentino insistió en la gravedad del «Caso Negreira», calificándolo como el «mayor caso de corrupción del mundo», y desveló que el club presentará un dossier de 500 páginas ante la UEFA. Ante una posible demanda azulgrana, fue tajante: «Harían muy bien en demandarme si creen que tienen que hacerlo». La herencia de «Butanito»: La entrevista estuvo sobrevolada por el duro discurso previo del presidente del club en el que tildó de «intelectuales del régimen» a comunicadores de la competencia como Juanma Castaño o Manu Carreño, abriendo una brecha total con las principales estructuras de la radio deportiva española.

Ferreras, en el centro de la diana mediática

La emisión de la exclusiva en laSexta ha provocado un intenso debate sobre las alianzas y las tensiones editoriales dentro del propio grupo Atresmedia. Históricamente, la relación entre Florentino Pérez y Antonio García Ferreras (quien llegó a ser director de comunicación del Real Madrid en la primera etapa galáctica del presidente) ha estado en el ojo del huracán por parte de sectores críticos, que ven en la cadena un espacio de excesiva comodidad para el mandatario.

Sin embargo, el clima de confrontación generalizada con la prensa y los últimos movimientos del club han movido el tablero. Tras haber sido el encargado de anunciar a bombo y platillo la entrevista de Pedrerol en su espacio matinal, se espera que Ferreras rompa su silencio y responda de manera clara este sábado para fijar posición ante el tsunami institucional desatado por el presidente madridista, en lo que promete ser un nuevo capítulo de alta tensión en los despachos del fútbol español.