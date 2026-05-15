MADRID – El estamento arbitral español ha dicho basta. En un movimiento sin precedentes, el sindicato de árbitros ha presentado un escrito formal ante el Comité de Competición para solicitar la apertura de un expediente disciplinario a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a raíz de sus recientes y duras declaraciones contra el colectivo.

Las palabras del mandatario blanco, pronunciadas esta semana tanto en una rueda de prensa como en una entrevista posterior en La Sexta, han caído como una bomba en el sector. Los colegiados consideran que sus afirmaciones suponen un ataque de extrema gravedad que sobrepasa los límites de la crítica deportiva.

Las acusaciones de Florentino Pérez que desataron la tormenta

El sindicato ha fundamentado su denuncia en varias frases específicas que han provocado una profunda indignación en el colectivo. Entre las afirmaciones denunciadas destacan:

Acusaciones de corrupción histórica: “He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros”.

“He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros”. Pérdida de puntos en el campeonato actual: “Siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas, de una manera descarada. Esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos”.

“Siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas, de una manera descarada. Esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos”. Dossier ante los organismos europeos: “Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”.

“Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”. Insinuaciones económicas: “Yo no he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona”.

El sindicato responde: «Atribuye un delito continuado»

Desde el sindicato arbitral, creado a principios de esta temporada, defienden que estas declaraciones no pueden ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión. Según argumenta el propio organismo, Florentino Pérez no se ha limitado a señalar errores técnicos o puntuales del juego, sino que «atribuye al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas».

Asimismo, los árbitros han aclarado que decidieron retrasar la presentación de esta denuncia hasta la conclusión de la jornada liguera (que finalizó este jueves con el encuentro entre el Real Madrid y el Oviedo) «por respeto a la competición y al resto de clubes». No obstante, recalcan que el escenario actual es el de un ataque «grave, injustificado y sistemático a la honra profesional e institucional» que no cuenta con el respaldo de ninguna resolución judicial firme.

Las medidas exigidas ante el Comité de Competición

En el escrito remitido a las autoridades federativas, los árbitros solicitan que se apliquen de forma contundente las siguientes medidas de carácter urgente:

Cese cautelar: Un requerimiento inmediato para que Florentino Pérez deje de realizar declaraciones de esta naturaleza mientras se tramita el procedimiento legal. Rectificación oficial: Que se le exija al Real Madrid C.F. la emisión de un comunicado público donde rectifique las acusaciones y pida disculpas formalmente. Compensación por daños: Que se declare la obligación del dirigente de indemnizar al colectivo arbitral debido al severo daño moral, reputacional y profesional que ha causado al estamento.