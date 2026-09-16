El emérito afronta su sexta visita al país en 2026 con una agenda que incluye la XI Regata Internacional Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster y un reconocimiento en París.

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El Rey Juan Carlos I ya se encuentra de nuevo en España en una nueva visita marcada por el deporte, los encuentros familiares y un reconocimiento internacional. Se trata del sexto viaje que realiza al país en 2026, en línea con su intención de regresar siempre que su agenda se lo permita, aunque mantiene su residencia en Emiratos Árabes.

El padre de Felipe VI llegó este miércoles al aeropuerto de Peinador (Vigo) en un vuelo privado procedente de Cascais (Portugal), una ruta que ha utilizado en sus anteriores desplazamientos a Galicia.

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El motivo principal de esta visita es su participación en la XI Regata Internacional Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en la ría de Pontevedra.

Don Juan Carlos volverá al Bribón

Si las condiciones meteorológicas y el estado de la mar lo permiten, el Rey Juan Carlos I participará en la competición a bordo del Bribón, ejerciendo como patrón del equipo.

En caso contrario, seguirá la regata desde una embarcación del Real Club Náutico de Sanxenxo, localidad donde volverá a alojarse como en anteriores ocasiones en casa de su amigo Pedro Campos.

El equipo del Bribón llega a esta cita como líder de la Liga Española de Clase 6 Metros, aunque todavía quedan varias jornadas por disputar para completar la competición, previstas también para octubre y noviembre.

Una reunión familiar en Galicia

Más allá de la competición deportiva, la visita permitirá al monarca reencontrarse con algunos miembros de su familia.

Según informaciones locales, está prevista una cena en alta mar este viernes 18 de septiembre a bordo de un barco bateeiro adaptado para celebraciones, en la que podrían participar familiares y personas cercanas al Rey.

Entre los asistentes podrían encontrarse la Infanta Elena, la Infanta Cristina, algunos de sus nietos, así como la Infanta Margarita, Carlos Zurita y sus hijos.

El encuentro supondrá una nueva oportunidad para que Don Juan Carlos comparta unos días con parte de su familia durante su estancia en Galicia.

Premio en París por sus memorias

Tras su paso por España, el Rey Juan Carlos viajará a París, donde el domingo 20 de septiembre recibirá el Prix Saint-Simon por su libro Reconciliación, publicado a finales del año pasado junto a la escritora francesa Laurence Debray.

El galardón reconoce la obra por su contenido relacionado con la memoria y la trayectoria personal del monarca, y se suma a otros reconocimientos recibidos anteriormente en Francia por esta publicación.

Entre regatas, reuniones familiares y actos culturales, el Rey Juan Carlos I afronta una nueva semana de actividad durante sus visitas a España.