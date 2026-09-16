El Gobierno aprueba diez acuerdos en septiembre que incluyen sistemas de defensa aérea, mantenimiento de helicópteros NH90 y apoyo a los sistemas de armas.

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El Ministerio de Defensa ha acelerado la ejecución de nuevas inversiones militares con la aprobación de contratos por valor de 527 millones de euros durante los primeros días de septiembre, en el marco del objetivo del Gobierno de avanzar en los compromisos adquiridos con la OTAN.

El Consejo de Ministros ha autorizado diez acuerdos que se desarrollarán en los próximos meses y que incluyen diferentes programas relacionados con la modernización y mantenimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas.

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Entre los contratos aprobados figuran seis incluidos dentro del Acuerdo Marco presentado antes del parón político, además de nuevas adquisiciones destinadas a reforzar áreas específicas.

Nuevos sistemas de defensa y mantenimiento de equipos

Dentro de las inversiones autorizadas se encuentra un sistema de simulación para la Flotilla de Aeronaves de Rota, así como dos sistemas completos de interceptación aérea autónoma del tipo “dron contra dron”.

También se contempla la adquisición de granadas de mortero, con un importe estimado de más de 111 millones de euros.

Uno de los principales desembolsos corresponde al suministro y reparación de componentes para la flota de helicópteros NH90, una partida que alcanza cerca de 100 millones de euros y que busca garantizar el mantenimiento operativo de estas aeronaves.

Además, el Acuerdo Marco incluye un servicio integral de apoyo a la ingeniería y al sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio, con un valor estimado de 153,3 millones de euros.

El objetivo del 2% del PIB en Defensa

Estas inversiones se producen dentro del proceso para incrementar el gasto en Defensa y acercarse al compromiso de destinar el 2% del PIB al ámbito militar, una de las exigencias asumidas por los países miembros de la OTAN.

Según los datos recogidos en los últimos meses, la ejecución presupuestaria avanza hacia las previsiones anunciadas por el Ejecutivo, que contempla inversiones situadas entre los 11.000 y 16.000 millones de euros durante el ejercicio.

El debate sobre el gasto militar ha aumentado en los últimos meses debido a la presión internacional para que los países aliados incrementen sus capacidades de defensa.

La presión internacional sobre España

El aumento de la inversión en Defensa también se produce después de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia España por su nivel de gasto militar dentro de la Alianza Atlántica.

Trump ha cuestionado en varias ocasiones la aportación española y ha reclamado un mayor esfuerzo económico a los países miembros.

No obstante, hasta la fecha, la OTAN no contempla sanciones automáticas para los países que no alcancen el 2% del PIB en Defensa, según la normativa vigente de la organización.