Jorge Rey anticipa un cambio de tiempo que ya aparece en los modelos de la AEMET

El tiempo en España vuelve a dar un giro en pleno mes de mayo. Después de varios días con ambiente más estable en buena parte del país, Jorge Rey ha vuelto a poner el foco en un cambio de tendencia marcado por la llegada de lluvias, tormentas, viento y un descenso de las temperaturas.

El joven divulgador, conocido por sus previsiones basadas en el método tradicional de las Cabañuelas, ya había advertido de que mayo podía traer nuevos episodios de inestabilidad. Ahora, la previsión oficial de la AEMET apunta también a un escenario con chubascos en distintas zonas, nieve en áreas de montaña y un ambiente más fresco de lo habitual para estas fechas.

La AEMET confirma chubascos y tormentas en varias zonas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada más estable en la mayor parte de la Península, aunque con excepciones importantes. El extremo norte mantendrá cielos nubosos y precipitaciones, mientras que en zonas de montaña como el Pirineo y la Cordillera Cantábrica podrá nevar por encima de los 1.500 o 1.800 metros.

Además, la inestabilidad será más acusada en puntos del este peninsular y Baleares. La AEMET contempla chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes en Mallorca, el este de Girona, el noroeste de Murcia y sierras del este peninsular.

Mayo arranca con ambiente más fresco e inestable

El cambio de tiempo no se limitará solo a la lluvia. Las temperaturas máximas tenderán a bajar en los archipiélagos y en el extremo nordeste peninsular, mientras que las mínimas también descenderán en buena parte del nordeste y en ambos archipiélagos. En las montañas del norte podrán registrarse heladas débiles, otro síntoma de este paréntesis más frío dentro de la primavera.

El viento también tendrá protagonismo. Se espera cierzo moderado en el Ebro, tramontana en el Ampurdán con posibles intervalos fuertes, viento del norte en Baleares y en varios litorales, además de poniente en el Estrecho y Alborán. En Canarias soplará alisio moderado.

Las Cabañuelas de Jorge Rey vuelven a señalar un mayo movido

Jorge Rey lleva días insistiendo en que mayo no será un mes completamente estable. Según sus previsiones, la primera quincena podría estar marcada por episodios de tormentas y por la llegada de nuevas masas de aire capaces de alterar el ambiente primaveral.

Aunque las Cabañuelas no forman parte de la meteorología oficial, sus avisos han ganado mucha repercusión en redes sociales. En esta ocasión, el escenario que plantea coincide en parte con la previsión de la AEMET: más inestabilidad, lluvias repartidas y temperaturas contenidas tras los altibajos de las últimas semanas.

Dónde lloverá con más fuerza

Las zonas que deberán estar más pendientes del cielo serán Baleares, especialmente Mallorca, el este de Cataluña, el noroeste de Murcia y áreas de montaña del este peninsular. En estos puntos, los chubascos podrían descargar con intensidad y venir acompañados de tormenta.

En el resto del país, el tiempo será más tranquilo, con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas, aunque con aumento de nubes medias y altas en la mitad sur y nubosidad de evolución durante la tarde en la mitad norte y el extremo oriental.

Un cambio de tendencia antes del fin de semana

La previsión apunta a que España vivirá unos días de contraste: estabilidad en muchas provincias, pero con focos de inestabilidad capaces de dejar tormentas intensas en zonas concretas. La AEMET también contempla que durante la semana puedan regresar las lluvias a más puntos del país, especialmente en el norte y el este.

Con este panorama, mayo confirma su carácter variable. El calor no termina de imponerse y el paraguas vuelve a ser necesario en varias comunidades. Jorge Rey ya había avisado de este giro y ahora los modelos oficiales dibujan un escenario similar: lluvia, tormentas, viento y temperaturas más propias de una primavera revuelta que de la antesala del verano.