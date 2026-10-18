Abdeselam Abdelhakim, conocido como Hakim, ha señalado en una entrevista recogida por LA RAZÓN que la normalidad no ha regresado a Ceuta. A pesar del ánimo que ha infundido la visita de los Reyes, el senador denuncia la falta de respuestas necesarias por parte del Gobierno.

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Hakim, quien compagina su responsabilidad en el Senado con su vocación médica, reclama atención digna, cumplimiento de la legalidad, recursos para agilizar los retornos y la defensa de la frontera, subrayando la importancia de proteger la convivencia, uno de los mayores valores de Ceuta.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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