La consejera Nabila Benzina y el director territorial Jesús Lopera lideran una reunión clave para activar el único ‘screening’ tumoral del que carece la ciudad autónoma y reforzar la vigilancia sanitaria.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) han dado un paso decisivo para saldar una asignatura pendiente con la salud femenina en la ciudad autónoma. Ambas instituciones mantuvieron una reunión de coordinación en la mañana de este viernes con el objetivo de iniciar formalmente los trabajos para la puesta en marcha del programa de cribado de cáncer de cérvix o cuello uterino.

El encuentro estuvo encabezado por la consejera de Sanidad, Nabila Benzina, quien acudió acompañada por la directora general del área, Rebeca Benarroch. Por parte del INGESA, lideró la mesa de trabajo su director territorial, Jesús Lopera, junto a los miembros de su equipo técnico.

Una demanda histórica de los oncólogos locales

El cribado de cérvix es actualmente el único programa de detección precoz de tumores del que carece la sanidad ceutí. Su implantación responde a un reclamo histórico que los oncólogos del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) y la Asociación Contra el Cáncer han puesto sobre la mesa de manera pública en numerosas ocasiones.

Con esta primera toma de contacto, tanto el INGESA como la Consejería cumplen con el compromiso adquirido de sentarse a diseñar el protocolo de screening, un paso que consideran fundamental para equiparar la cartera de servicios preventivos de Ceuta con la del resto del territorio nacional.

Avances en otros cribados e intercambio de datos

Más allá del cáncer de cuello uterino, la cumbre sanitaria sirvió para evaluar el funcionamiento y los últimos avances de otros programas de detección que ya están plenamente operativos en la ciudad, como son los de cáncer de mama y cáncer de colon.

Asimismo, los equipos técnicos abordaron estrategias para optimizar la vigilancia sanitaria local. Entre los puntos más destacados de la agenda se incluyó la mejora del intercambio de información y datos epidemiológicos entre ambas administraciones, una herramienta que consideran clave para predecir brotes y evaluar el impacto de las políticas de salud pública.

Desde ambos organismos han coincidido en calificar la reunión como «altamente productiva», destacando que servirá para estrechar la colaboración mutua, optimizar los recursos disponibles, elevar la calidad de la atención a los ciudadanos y conseguir una mayor eficacia global en el sistema sanitario ceutí.