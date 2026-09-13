La posición de Ceuta, junto al Estrecho de Gibraltar, sitúa a la ciudad en un corredor migratorio donde aves rapaces y especies marinas muestran patrones de descanso muy distintos según su ecología y el paso estacional.

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El sueño animal varía en duración y forma: hay especies que acumulan largos periodos de inactividad, otras que duermen en fragmentos breves y algunas que mantienen un grado de vigilancia aún mientras descansan. Esa diversidad no se reduce a contar horas; incluye diferencias fisiológicas (fases de sueño, reducción de la respuesta sensorial) y comportamentales que responden a presiones como la alimentación y el riesgo de depredación.

Por qué no todos los animales “duermen” igual

Los patrones de sueño que asociamos a los humanos —sueño nocturno continuo con fases claras— no son universales. La investigación compara señales fisiológicas (actividad cerebral, respiración, tono muscular) para identificar estados análogos al sueño en otras especies.

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El tiempo y la forma del descanso dependen, sobre todo, de tres factores: riesgo de depredación, metabolismo y modo de alimentación. También influyen el hábitat y la disponibilidad de refugio: un animal que puede esconderse reduce la vigilancia y puede descansar más, mientras que los que viven en lugares expuestos fragmentan su descanso.

Animales que suelen dormir más: estrategia de “recuperación”

Especies con refugios seguros o baja necesidad de desplazamiento tienden a acumular periodos amplios de reposo. En algunas, el letargo o estados de inactividad prolongada aparecen cuando las condiciones ambientales empeoran.

Otros animales reparten el descanso en varios bloques a lo largo del día. En la práctica, “dormir más” puede significar pasar más tiempo en estados de bajo consumo energético y menor reactividad, no necesariamente un sueño profundo continuo.

Animales que duermen poco: vigilancia, movilidad y alimentación

Los animales que enfrentan mayor riesgo o que requieren alimentación continua suelen descansar en fragmentos cortos y frecuentes para mantener la vigilancia y la movilidad.

Muchas aves migratorias que cruzan el Estrecho y especies marinas adaptan su descanso a ventanas temporales disponibles: alternan breves periodos de menor actividad con fases de búsqueda de alimento o desplazamiento. En cetáceos y algunas aves marinas se ha documentado sueño unihemisférico, que permite mantener funciones vitales mientras una mitad del cerebro permanece activa.

“Casi nada” no siempre es literalmente nada

Las afirmaciones extremas sobre animales que “duermen casi nada” suelen reflejar diferencias en métodos de medición o en la interpretación de estados de baja actividad. Lo más preciso es hablar de patrones menos continuos o más fragmentados.

Para estas especies la prioridad evolutiva es equilibrar recuperación y supervivencia: recuperar funciones fisiológicas sin sacrificar capacidad de respuesta frente a depredadores o cambios ambientales.

Qué nos enseña observar el sueño desde Ceuta

La mezcla de espacios urbanos, litoral y el corredor migratorio del Estrecho en Ceuta permite ver cómo la actividad humana, la luz y la temperatura condicionan rutinas de descanso locales. Por ejemplo, los pasos migratorios alteran la presencia y los horarios de muchas aves en periodos concretos del año.

Observar estas variaciones en el entorno ceutí ayuda a entender que el sueño es una adaptación: su duración y forma responden a la ecología de cada especie y al contexto local.

Si quieres profundizar

Consulte revisiones científicas sobre neurobiología del sueño y estudios específicos sobre sueño unihemisférico en cetáceos y aves marinas para un enfoque riguroso; las revisiones académicas y artículos de revistas especializadas resumen los avances y las variaciones por especie.

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