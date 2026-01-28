La borrasca Joseph mantiene este miércoles a Ceuta prácticamente aislada tras la activación de un aviso naranja por viento y fenómenos costeros. Según informa El Faro de Ceuta, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, con una probabilidad de incidencia de entre el 40% y el 70%, lo que ha obligado a extremar las medidas de seguridad y a suspender la mayoría de las conexiones con la península.

Todas las conexiones marítimas han sido canceladas, incluida la línea Algeciras–Tánger Med, dejando sin servicio el tráfico por mar durante toda la jornada. El Helipuerto de Ceuta tampoco ha operado con normalidad y ha suspendido la totalidad de sus salidas durante la mañana y el mediodía debido a las adversas condiciones meteorológicas.

No obstante, y siempre supeditado a la evolución del temporal, a partir de las 18:00 horas podría retomarse parcialmente la actividad aérea. De acuerdo con la información publicada por El Faro de Ceuta, los vuelos previstos para la tarde-noche son el HTY253 Ceuta–Málaga (18:00), HTY254 Málaga–Ceuta (19:15), HTY127 Ceuta–Algeciras (19:25), HTY128 Algeciras–Ceuta (19:40), HTY215 Ceuta–Málaga (20:00) y HTY216 Málaga–Ceuta (21:25).

El aviso naranja por viento permanecerá activo hasta las 17:59 horas, mientras que el aviso por fenómenos costeros se mantendrá hasta las 15:59, con vientos del oeste o suroeste de fuerza 8 y mar combinada de hasta cinco metros de altura al norte de la ciudad, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en el litoral.

Ante este escenario, la Ciudad Autónoma ha activado un conjunto de medidas preventivas que incluyen la suspensión de la actividad educativa y deportiva con menores, el cierre de parques, jardines y playas, la prohibición de actividades al aire libre y de la pesca deportiva en el litoral, así como un llamamiento a la ciudadanía para que evite zonas expuestas al oleaje y limite los desplazamientos durante las horas de mayor intensidad del temporal.