El Ministerio de Hacienda ha lanzado un aviso clave para miles de pensionistas en España. Aquellos jubilados que trabajaron entre los años 1976 y 1978 podrían tener derecho a recuperar entre 3.000 y 4.000 euros tras un ajuste en el IRPF derivado de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. La resolución reconoce el derecho a aplicar deducciones fiscales sobre las cotizaciones realizadas a las antiguas mutualidades laborales, corrigiendo así un error histórico de tributación.

Este ajuste afecta especialmente a trabajadores de sectores como la industria y la minería, muy presentes en comunidades como Asturias, donde el anuncio ha generado un notable aumento de consultas tanto en Hacienda como en sindicatos y asociaciones de jubilados. La devolución, sin embargo, no se aplicará de forma automática, por lo que los pensionistas deberán iniciar una reclamación formal para recuperar el dinero abonado de más.

Hacienda avisa a los jubilados que cotizaron en mutualidades laborales

Antes de la implantación definitiva del sistema de Seguridad Social en 1978, las pensiones se financiaban mediante aportaciones a mutualidades laborales gestionadas por el Ministerio de Trabajo. Hasta 1967, estas cotizaciones tributaban íntegramente en el IRPF, sin posibilidad de deducción fiscal.

Entre 1967 y 1978, estas mutualidades comenzaron a integrarse progresivamente en el sistema de Seguridad Social. Aunque las aportaciones ya podían considerarse gasto deducible, en muchos casos no se aplicó correctamente, lo que provocó una doble imposición a miles de trabajadores.

Ahora, el Tribunal Supremo ha determinado que las pensiones procedentes de estas cotizaciones solo debían tributar por el 75% de su importe y no por el 100%, como se venía haciendo. Esta corrección permite reclamar las cantidades pagadas indebidamente en los últimos cuatro ejercicios no prescritos, correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Cómo reclamar el ajuste a Hacienda

Para acceder a la devolución, los pensionistas deben presentar una solicitud a través del portal de la Agencia Tributaria. El trámite se realiza de forma online, identificándose mediante certificado digital, sistema Cl@ve o el número de referencia de la última declaración de la Renta.

Una vez dentro, deberán acceder al apartado “Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)” y seguir los pasos indicados para solicitar la rectificación. No obstante, el proceso está generando dificultades entre las personas mayores, especialmente por la necesidad de aportar certificados que acrediten las cotizaciones a las mutualidades laborales.

Según denuncian los sindicatos, muchas de las empresas responsables de esas aportaciones ya no existen, lo que complica la obtención de la documentación necesaria. A ello se suman las barreras tecnológicas que afectan a gran parte de los jubilados.

Devoluciones de hasta 4.000 euros

Las cantidades a recuperar oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, en función de las cotizaciones realizadas y de las declaraciones fiscales presentadas en su momento. Hacienda dispone de un plazo de seis meses desde el cierre de la campaña de la Renta, el 1 de julio, para efectuar los pagos, lo que sitúa el límite máximo en el 31 de diciembre.

Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Asturias, ha señalado que el proceso burocrático está resultando especialmente complejo para los afectados. Desde los problemas con la digitalización hasta la recopilación de documentos, muchos pensionistas se sienten desbordados.

Por ello, sindicatos y organizaciones sociales han solicitado a la Administración que simplifique los trámites y facilite el acceso a los certificados necesarios, teniendo en cuenta la edad y las limitaciones tecnológicas de los solicitantes.

Una oportunidad para corregir un error histórico

Este aviso de Hacienda supone una oportunidad para reparar una injusticia fiscal que ha afectado durante décadas a miles de jubilados. No obstante, el éxito de la reclamación dependerá de que los pensionistas actúen dentro de plazo y cuenten con el apoyo necesario para completar el proceso.

Desde los sindicatos recomiendan iniciar los trámites cuanto antes y solicitar ayuda a familiares, asesores fiscales u organizaciones sociales para no perder este derecho. Para muchos jubilados, esta devolución no solo representa un importante alivio económico, sino también un acto de justicia tras años de cotizaciones al sistema.