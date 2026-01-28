Marc Pons, exjefe de gabinete de la entonces ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que mantuvo cuatro o cinco reuniones con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, aunque ha negado de forma tajante que dichos encuentros tuvieran relación alguna con la concesión de una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel.

Pons, que actualmente ocupa el cargo de secretario de Transición Justa en la ejecutiva federal del PSOE, ha declarado este miércoles como testigo en el marco de la investigación por el presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos atribuido a Villafuel, compañía propiedad de Claudio Rivas, cuyo nombre aparece en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El propio Rivas también ha acudido a la Audiencia Nacional, aunque ha comunicado su intención de no declarar hasta que comparezcan el resto de imputados y testigos citados en la causa, según han informado fuentes jurídicas.

Durante la jornada estaba igualmente prevista la declaración del jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, si bien esta se ha aplazado por problemas logísticos derivados de la intensa nevada registrada a primera hora en Madrid. Su comparecencia se espera para la próxima semana.

Reuniones de trabajo sin competencias administrativas

En su declaración, Pons ha sido el único testigo que ha comparecido y ha reconocido haber mantenido alrededor de cinco encuentros de carácter laboral con Koldo García, aunque ha insistido en que ninguno de ellos guardó relación con el expediente de Villafuel ni con la concesión de licencias de hidrocarburos, en cuya tramitación aseguró no haber intervenido.

Según explicó, su función como jefe de gabinete se limitaba a asistir a la ministra Ribera, sin competencias directas sobre la tramitación de expedientes administrativos, si bien admitió que podía interesarse por el estado de los mismos. Preguntado por la defensa de Claudio Rivas sobre si dicho interés podía implicar una alteración de los requisitos legales, Pons respondió que en ningún caso suponía modificar el cumplimiento de la ley.

El primer contacto entre Pons y García se produjo, según su testimonio, en abril de 2021, durante una reunión de alto nivel entre Teresa Ribera y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que intercambiaron números de teléfono. Pons señaló no saber si aquel encuentro figuraba en la agenda oficial.

El último informe de la UCO recoge que, el 8 de abril de 2021, Koldo García remitió a Pons una imagen con los datos de registro del expediente de Villafuel, un envío que los investigadores consideran consecuencia de una conversación previa entre ambos. Al respecto, Pons manifestó no recordar haber recibido dicho mensaje, aunque admitió que, si figura en el informe, así debió de ser.

Dos días antes, el 6 de abril, García había recibido esa misma imagen de Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso, tras una reunión en la que participaron Aldama, Claudio Rivas y el propio García para tratar la autorización de Villafuel como operador mayorista de hidrocarburos.

Meses después, el 8 de julio de 2021, García volvió a contactar con Pons para solicitarle una breve reunión con el fin de entregarle unos documentos relacionados con una solicitud administrativa. Pons explicó que ese encuentro, que duró apenas 15 segundos y tuvo lugar en una cafetería frente a Nuevos Ministerios, estaba vinculado a un expediente en materia de costas.

Continúan las declaraciones

La ronda de interrogatorios continuará este jueves con la comparecencia, entre otros, de Víctor de Aldama, detenido en octubre de 2024 junto a Claudio Rivas. Tras pasar un mes en prisión preventiva, Aldama quedó en libertad después de comprometerse a colaborar con la Justicia en el marco del conocido como caso Koldo.