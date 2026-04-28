Meta descripción: Consulta el tiempo en Ceuta hoy, martes 28 de abril de 2026: previsión meteorológica, temperaturas, riesgo de tormentas y evolución del cielo durante la jornada.

El tiempo en Ceuta hoy, martes 28 de abril de 2026, estará marcado por una jornada inestable durante las primeras horas, con posibilidad de tormentas por la mañana y predominio de cielos nubosos durante el resto del día. La temperatura se moverá en valores suaves, entre los 16 y los 18 grados, en una jornada propia de primavera pero con ambiente húmedo y variable.

Aviso por tormentas en Ceuta durante la mañana

La jornada arranca en Ceuta con cielos cubiertos y riesgo de tormentas eléctricas durante la mañana. Según la previsión disponible, la inestabilidad será más probable entre las 09:00 y las 11:00 horas, antes de dar paso a un escenario más estable, aunque todavía dominado por la nubosidad.

Además, Ceuta ha estado bajo aviso amarillo por tormentas hasta las 09:00 horas, una advertencia asociada a fenómenos que pueden provocar daños moderados, especialmente en zonas expuestas o entre población vulnerable.

Temperaturas suaves durante toda la jornada

Las temperaturas apenas registrarán grandes cambios a lo largo del día. El termómetro se situará en torno a los 17 grados durante la mañana, alcanzará valores próximos a los 18 grados en las horas centrales y volverá a bajar ligeramente por la noche, cuando se esperan registros cercanos a los 16 grados.

La sensación térmica será fresca en las primeras y últimas horas, especialmente en zonas abiertas o próximas al litoral, mientras que durante el mediodía el ambiente resultará algo más templado.

Cielos nubosos tras las tormentas matinales

Tras el episodio de inestabilidad de la mañana, el cielo permanecerá mayoritariamente nublado en Ceuta durante la tarde. No se espera una apertura clara de claros amplios, por lo que la nubosidad será la nota dominante hasta el final del día.

La previsión apunta a una tarde sin grandes variaciones meteorológicas, con temperaturas estables y ausencia de calor, en un contexto de tiempo cambiante que también afecta a otras zonas de España durante esta semana. Medios nacionales recogen que la inestabilidad atmosférica marcará buena parte de estos días, con chubascos y tormentas en distintos puntos del país.

Recomendaciones para este martes en Ceuta

Quienes tengan previsto desplazarse por la ciudad durante la mañana deben prestar atención a la evolución del tiempo, especialmente por la posibilidad de tormentas. También conviene llevar paraguas o ropa adecuada para un ambiente húmedo y nuboso.

De cara a la tarde, la situación tenderá a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán contenidas. La jornada no será especialmente fría, pero tampoco dejará un ambiente plenamente primaveral.

Previsión del tiempo en Ceuta para hoy

En resumen, el tiempo en Ceuta hoy estará condicionado por las tormentas matinales, el predominio de las nubes y unas temperaturas suaves, con máximas en torno a los 18 grados. La evolución prevista deja una mañana más inestable y una tarde más tranquila, aunque sin desaparición completa de la nubosidad.