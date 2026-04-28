El Instituto Ceutí de Deportes (ICD) delega en la UCA la organización de las pruebas teóricas para la obtención de títulos náuticos durante todo el año.

CEUTA | La Ciudad Autónoma ha dado un paso definitivo para consolidar la formación náutica en la región. Según recoge El Faro de Ceuta, el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) ha publicado este martes, 28 de abril, el convenio de colaboración entre el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) y la Universidad de Cádiz (UCA) para gestionar las pruebas de embarcaciones de recreo durante el presente ejercicio.

Excelencia técnica en la gestión

A través de una encomienda de gestión, la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la UCA será la encargada de la ejecución técnica de los exámenes. Como detalla la información de El Faro de Ceuta, esta alianza busca aprovechar la experiencia académica de la universidad gaditana para garantizar el rigor y la transparencia en las evaluaciones.

El acuerdo se estructura bajo las siguientes premisas:

Responsabilidad del ICD: Coordinación general del proceso y soporte administrativo.

Coordinación general del proceso y soporte administrativo. Responsabilidad de la UCA: Organización y realización de los exámenes teóricos oficiales.

Organización y realización de los exámenes teóricos oficiales. Vigencia: Cubrirá todas las convocatorias previstas para el año 2026.

Un sector en auge

La formación para el gobierno de embarcaciones de recreo es una actividad con una demanda creciente en la ciudad. El ICD, haciendo uso de las competencias transferidas por el Estado en materia de enseñanzas náutico-deportivas, apuesta por este modelo para profesionalizar el sector y fomentar el ocio marítimo.

«Esta colaboración permite reforzar la calidad del proceso de evaluación en una formación cada vez más demandada en el ámbito marítimo», subraya la noticia publicada por el diario local.

Transparencia y acceso a la información

Para asegurar el principio de transparencia, el convenio completo puede ser consultado por los interesados en las dependencias del ICD, ubicadas en el Complejo Deportivo Guillermo Molina.

Con esta firma, Ceuta no solo facilita a sus ciudadanos el acceso a titulaciones oficiales sin necesidad de desplazamientos fuera de la ciudad, sino que refuerza su identidad como punto estratégico para el deporte y la formación náutica en el Estrecho.