El santoral católico conmemora hoy, 29 de enero, a San Valero, figura clave de la Iglesia hispanorromana y patrón de Zaragoza, y a San Gildas, uno de los personajes más influyentes del monacato celta en el siglo VI.

San Valero de Zaragoza, obispo y confesor

San Valero fue obispo de Zaragoza en el siglo IV y maestro de San Vicente Mártir. Es recordado como un pastor valiente que sobrevivió a la persecución de Diocleciano.

La tradición cuenta que Valero tenía dificultades para hablar (era algo tartamudo), por lo que su diácono Vicente era quien predicaba en su nombre. Cuando fueron llevados ante el prefecto Daciano, Valero mantuvo una dignidad serena mientras Vicente defendía la fe. El Exilio: A diferencia de Vicente, Valero no fue ejecutado, sino desterrado a las tierras del Pirineo (Enate), donde murió años más tarde. Por haber sufrido por la fe sin llegar a morir, se le otorga el título de «Confesor».

A diferencia de Vicente, Valero no fue ejecutado, sino desterrado a las tierras del Pirineo (Enate), donde murió años más tarde. Por haber sufrido por la fe sin llegar a morir, se le otorga el título de «Confesor». Tradición del Roscón: Es el Patrón de Zaragoza, donde es costumbre celebrar su día comiendo el «Roscón de San Valero». Un dicho popular zaragozano dice: «San Valero, ventolero y rosconero».

San Gildas «el Sabio», abad

San Gildas (siglo VI) es uno de los santos más importantes de las islas británicas y la Bretaña francesa. Fue un monje erudito y un gran reformador de las costumbres de su tiempo.

Escribió la famosa obra De Excidio et Conquestu Britanniae, donde narra la historia de Britania y critica con dureza la corrupción de los reyes y el clero de su época, llamándolos al arrepentimiento. Fundador: Fundó el monasterio de Saint-Gildas-de-Rhuys en Bretaña, que se convirtió en un gran centro de espiritualidad y cultura durante la Edad Media.

Otros santos que se celebran el 29 de enero

Junto a estos grandes santos, la Iglesia recuerda hoy a:

Historiador y discípulo de San Martín de Tours. Fue quien escribió la biografía más famosa de San Martín, ayudando a difundir su culto por toda Europa. Santa Sarra de Antioquía, mártir: Noble mujer que, según la tradición, sufrió el martirio junto a sus dos hijos por mantenerse firme en su fe cristiana.

Beatos