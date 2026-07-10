La concentración tendrá lugar este sábado 11 de julio a partir de las 20:00 horas en la estación de servicio Cepsa del área Carranza, sin necesidad de inscripción previa.

Los amantes del motor y las dos ruedas tienen una cita ineludible este fin de semana en la ciudad autónoma. La noche de este sábado 11 de julio acogerá la VI Edición de la Ruta Motera Nocturna de Ceuta, un evento gratuito organizado por el Motoclub Ceuta que busca congregar a aficionados locales y visitantes en una jornada de convivencia, pasión por el motor y compañerismo.

Tras el éxito de la convocatoria de 2025, en la que se dieron cita más de 200 vehículos, la organización se muestra muy satisfecha por haber consolidado esta ruta como un evento habitual en el calendario estival ceutí.

Horarios y un itinerario renovado

La estación de servicio Cepsa, ubicada en el área Carranza, volverá a ser el epicentro de la actividad, funcionando tanto como punto de salida como de llegada. Aunque la salida oficial está programada entre las 21:00 y las 21:15 horas, la organización ha citado a los participantes a las 20:00 horas para disfrutar de una convivencia previa, explicar detalladamente el desarrollo del recorrido y recordar las normas de seguridad.

Como principal novedad para esta sexta edición, el itinerario habitual ha modificado su sentido de la marcha. En esta ocasión, la caravana de motoristas iniciará el recorrido dirigiéndose primero hacia la zona del Monte Hacho y las carreteras nacionales, para posteriormente enfilar rumbo a García Aldave antes de emprender el regreso al punto de partida. Al término de la ruta, los asistentes disfrutarán de un fin de fiesta con música y un refrigerio.

Requisitos: cualquier cilindrada y comportamiento responsable

El presidente del Motoclub Ceuta, Hamido Abdeselam Mehdi, ha querido recordar de manera cercana que la actividad está completamente abierta a cualquier ciudadano que posea un ciclomotor o una motocicleta, sin importar su cilindrada: «No vamos a medir la cilindrada ni hacerle la ITV a nadie», bromeó, remarcando que el único requisito indispensable es acudir sobre dos ruedas.

La participación es libre y no requiere inscripción previa, pero el club organizador ha puesto el acento en el estricto cumplimiento de las normas:

Seguridad vial: Es obligatorio respetar el Código de Circulación, mantener las distancias de seguridad y atender a las indicaciones del equipo de staff que coordinará la marcha.

Es obligatorio respetar el Código de Circulación, mantener las distancias de seguridad y atender a las indicaciones del equipo de staff que coordinará la marcha. Uso del casco: El uso del casco protector es obligatorio para todos los usuarios, recomendándose además asistir con la equipación motera adecuada.

Proyección internacional y un adelanto de agosto

Uno de los grandes atractivos de la jornada será disfrutar de las espectaculares panorámicas de Ceuta iluminada. Además, el evento contará con proyección internacional, ya que se espera la participación de entre 20 y 30 motoristas procedentes de Tánger y Tetuán (Marruecos), siempre que las condiciones en la frontera lo permitan.

Finalmente, desde el Motoclub Ceuta recuerdan que esta cita nocturna sirve como el perfecto anticipo para su plato fuerte del verano: la V Concentración Motera, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de agosto, y que prevé atraer a moteros de la península, Portugal, Francia y Marruecos. Una auténtica «terapia», en palabras de su presidente, para desconectar de la rutina y compartir la carretera en un ambiente de absoluto respeto.