La respuesta parlamentaria al Partido Popular revela que casi el 80% de las solicitudes acumulan retrasos que superan el plazo legal de seis meses, fijando las esperas en hasta dos años.

El Gobierno de España ha admitido oficialmente la situación de colapso en la que se encuentra la delegación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en Ceuta. Según los datos aportados por el propio Ejecutivo central, la institución mantiene actualmente un total de 2.218 expedientes de discapacidad pendientes de valoración, provocando listas de espera que oscilan entre el año y medio y los dos años para los ciudadanos afectados.

Esta confirmación llega tras una batería de preguntas parlamentarias formuladas por el Partido Popular, formación que previamente había alertado sobre el grave perjuicio que estas demoras suponen para el acceso de la ciudadanía a prestaciones y derechos asistenciales esenciales. Los populares sustentaron sus denuncias en datos públicos y en las reiteradas quejas emitidas por el Defensor del Pueblo.

Miles de expedientes fuera del límite que marca la ley

En su contestación, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reconoció que este tapón administrativo es una problemática que se viene arrastrando desde el año 2021. Las cifras oficiales a cierre del pasado mes de abril son alarmantes: 1.751 expedientes llevaban más de seis meses pendientes.

Esta realidad choca frontalmente con el Real Decreto 888/2022, normativa estatal que regula estos procedimientos y que establece de forma taxativa un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar el grado de discapacidad desde el momento de la solicitud. En el caso de Ceuta, casi ocho de cada diez solicitudes activas vulneran dicho límite legal.

Frente a este escenario generalizado de retrasos, el Ministerio puntualizó ciertas excepciones y matices dentro de la gestión:

Menores de edad: El Ejecutivo asegura que los expedientes de menores cuentan con carácter prioritario, siendo evaluados de inmediato por equipos técnicos para agilizar su derivación a la Unidad de Atención Temprana del Centro Base.

El Ejecutivo asegura que los expedientes de menores cuentan con carácter prioritario, siendo evaluados de inmediato por equipos técnicos para agilizar su derivación a la Unidad de Atención Temprana del Centro Base. Pensiones no contributivas: A fecha del 26 de mayo de 2026, solo constaban dos solicitantes pendientes del reconocimiento de discapacidad ligado a estas prestaciones.

A fecha del 26 de mayo de 2026, solo constaban dos solicitantes pendientes del reconocimiento de discapacidad ligado a estas prestaciones. Quejas ciudadanas: El registro ministerial contabilizó 21 quejas formales en el año 2025 y un total de 16 en lo que va de 2026.

Disparidad: la Dependencia muestra datos óptimos

La cruz de la moneda la ofrece la gestión de las ayudas a la dependencia en la ciudad autónoma, cuyos indicadores de respuesta son considerablemente más ágiles. A fecha del 25 de mayo, apenas quedaban 12 solicitudes nuevas y 12 revisiones de oficio en fase de valoración, resolviéndose la gran mayoría de ellas en apenas tres días.

De hecho, las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sitúan el tiempo medio de tramitación de dependencia en Ceuta en 38 días, una cifra drásticamente inferior a la media de todo el territorio nacional, que se eleva hasta los 244 días. En este ámbito, el Ministerio catalogó como «excepcional» el fallecimiento en abril de una persona que ya tenía reconocida la dependencia pero que murió antes de que se le asignara su programa individual de atención (PIA).

Plan de choque y refuerzo de personal

Para intentar corregir el grave retraso acumulado en el área de discapacidad, el Gobierno central ha anunciado la puesta en marcha de un plan de refuerzo coordinado entre los Servicios Centrales del Imserso y la Delegación del Gobierno en Ceuta.

El paquete de medidas contempla la reestructuración y ampliación de las plantillas técnicas a través de las siguientes vías: