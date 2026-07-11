Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 11 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 1500000
Reintegros: {«decimo»:»2″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:16,»fila»:16,»orden»:17,»prize»:1500,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»4″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:16,»fila»:16,»orden»:17,»prize»:1500,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»7″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:16,»fila»:16,»orden»:17,»prize»:1500,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}
La Primitiva
12 · 17 · 20 · 24 · 27 · 34
Complementario: 41
Reintegro: 0
Joker: 1933915
ONCE
Super 11
07, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 50, 53, 57, 59, 71, 74, 79 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
756 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
30 de enero de 1982 · número de la suerte 07
Sueldazo Fin de Semana
84454 — Serie 029 — Reintegros 4
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.