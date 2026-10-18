Lluvia en Ceuta este domingo 18 de octubre: la AEMET marca muy nuboso con lluvia, con temperaturas entre 22°C y 18°C.

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La lluvia viene acompañada de viento del norte de 15 km/h y una probabilidad de precipitación del 100%.

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Previsión para los próximos días

De cara al lunes 19 de octubre, la AEMET prevé intervalos nubosos con lluvia, con máxima de 22°C y mínima de 17°C. El viento del NE soplará en torno a 5 km/h y la probabilidad de precipitación se mantiene en el 100%.

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El martes 20 de octubre continuará la inestabilidad: intervalos nubosos con lluvia escasa, con máxima de 24°C y mínima de 18°C. Según la AEMET, el viento del oeste será más notable, con 25 km/h, y la probabilidad de precipitación baja al 85%. El miércoles 21 de octubre, la previsión apunta a poco nuboso, con máxima de 22°C, mínima de 18°C y probabilidad de precipitación del 5%, con viento del oeste de 25 km/h.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia

Muy nuboso con lluvia Viento: N 15 km/h

N 15 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: máxima 100% y mínima 75%

máxima 100% y mínima 75% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Para el domingo, conviene llevar paraguas o impermeable por la lluvia y tener precaución con el viento del norte. Aunque el índice UV máximo es 4, es recomendable no descuidar la protección si sales en las horas centrales; y por temperaturas cercanas a los 18°C de mínima, puede ser útil llevar abrigo ligero.

Y en el resto de España

Para hoy, domingo 18 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, cubierto con lluvia, de 13 a 17 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Barcelona, cubierto con lluvia, de 17 a 20 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, intervalos nubosos con lluvia, de 15 a 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Valencia, cubierto con lluvia, de 15 a 20 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 9 a 17 °C y un 55 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, cubierto con lluvia, de 10 a 18 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Palma, cubierto con lluvia, de 16 a 25 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, nuboso con lluvia, de 22 a 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, poco nuboso, de 13 a 20 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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