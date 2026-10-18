Los ferrys de la línea Ceuta-Algeciras operan este domingo 18 de octubre de 2026 con salidas de Baleària y DFDS. A continuación se detallan los horarios del día para planificar el viaje.

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Para moverse entre ambos puertos, conviene revisar la franja de salida que mejor encaje y tener en cuenta que las duraciones aproximadas se indican en la tabla.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Este domingo, las salidas de Ceuta a Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 22:15.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

En sentido contrario, las salidas de Algeciras a Ceuta arrancan a las 07:00 y finalizan a las 23:00.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min 23:00 DFDS 1 h

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y comprobar que el horario elegido coincide con el de su billete.

También es conveniente revisar la previsión meteorológica en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada antes de iniciar el embarque.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

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