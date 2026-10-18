Los ferrys de la línea Ceuta-Algeciras operan este domingo 18 de octubre de 2026 con salidas de Baleària y DFDS. A continuación se detallan los horarios del día para planificar el viaje.
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Para moverse entre ambos puertos, conviene revisar la franja de salida que mejor encaje y tener en cuenta que las duraciones aproximadas se indican en la tabla.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Este domingo, las salidas de Ceuta a Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 22:15.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|21:00
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
En sentido contrario, las salidas de Algeciras a Ceuta arrancan a las 07:00 y finalizan a las 23:00.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|19:00
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|23:00
|Baleària
|1 h 30 min
|23:00
|DFDS
|1 h
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Para coger el ferry, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y comprobar que el horario elegido coincide con el de su billete.
También es conveniente revisar la previsión meteorológica en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada antes de iniciar el embarque.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?