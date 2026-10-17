El precio de la luz para hoy domingo 18 de octubre de 2026 se sitúa con un precio medio de 0,1397 €/kWh, según el “Precio de la luz para hoy 18/10/2026 | Semáforo Selectra”. La jornada, en general, ofrece ventanas claras para ajustar el consumo.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Ese día, en Ceuta, la hora más barata fue de 14:00 a 15:00 (0,0468 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00. Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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El semáforo de la referencia es VERDE. La hora más barata es de 14:00 a 15:00 (0,0468 €/kWh), mientras que el pico más caro llega entre 20:00 y 21:00 (0,259 €/kWh), justo el tramo a evitar si se busca abaratar la factura.

Horas clave para ahorrar: aprovecha 14:00-15:00

Para mover el consumo eléctrico a las mejores horas, esta es la guía principal del día:

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 (0,0468 €/kWh).

14:00 – 15:00 (0,0468 €/kWh). Franja más económica: 13:00 – 16:00 (0,0481 €/kWh).

13:00 – 16:00 (0,0481 €/kWh). Hora a evitar: 20:00 – 21:00 (0,259 €/kWh).

20:00 – 21:00 (0,259 €/kWh). Hora más cara: 20:00 – 21:00 (0,259 €/kWh).

Con estos precios, encaja bien planificar tareas como lavadora o lavavajillas dentro del tramo de la tarde, y reservar el horno y otros consumos más intensivos para las horas cercanas a 14:00. Si es posible, conviene desplazar parte del uso doméstico del tramo caro de la noche.

Precio de la luz por tramos: cómo se mueve la jornada

La madrugada mantiene valores moderados, con picos puntuales en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, el precio cae de forma notable: de 10:00 a 12:00 se observan los niveles más bajos del periodo diurno temprano, lo que puede interesar si tienes margen para programar consumos.

La tarde es el tramo más favorable: entre 13:00 y 16:00 se concentran las referencias más competitivas, con el mínimo en 14:00 – 15:00. A partir de ahí, el precio se mantiene en niveles bajos durante un tiempo breve, antes de empezar a repuntar.

En la noche es donde se nota el contraste: desde la tarde se incrementa la tendencia y, especialmente, se alcanza el tramo caro entre 20:00 y 21:00. Después, el precio baja respecto a ese máximo, aunque sin recuperar los niveles más bajos del mediodía.

Precio de la luz por horas

Domingo 18 de octubre de 2026 (€/kWh):

00:00 – 01:00: 0.1996

01:00 – 02:00: 0.1929

02:00 – 03:00: 0.172

03:00 – 04:00: 0.1405

04:00 – 05:00: 0.1362

05:00 – 06:00: 0.135

06:00 – 07:00: 0.161

07:00 – 08:00: 0.1727

08:00 – 09:00: 0.175

09:00 – 10:00: 0.1234

10:00 – 11:00: 0.0544

11:00 – 12:00: 0.0506

12:00 – 13:00: 0.0497

13:00 – 14:00: 0.0489

14:00 – 15:00: 0.0468

15:00 – 16:00: 0.0486

16:00 – 17:00: 0.0502

17:00 – 18:00: 0.0534

18:00 – 19:00: 0.1372

19:00 – 20:00: 0.2384

20:00 – 21:00: 0.259

21:00 – 22:00: 0.2482

22:00 – 23:00: 0.238

23:00 – 24:00: 0.2208

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