La Consejería de Presidencia y Gobernación publica el calendario para la lectura pública del primer ejercicio de las plazas de peón de cementerio y operario de crematorio.

CEUTA. La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de su Consejería de Presidencia y Gobernación, sigue avanzando en el desarrollo de los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025. En las últimas horas, se han hecho oficiales las fechas, horarios y ubicaciones para las lecturas públicas del primer ejercicio de la fase de oposición de dos plazas por turno libre: operario de mantenimiento de horno crematorio y peón de cementerio.

Este paso es indispensable para los aspirantes que superaron la prueba escrita, quienes ahora deberán defender sus textos ante el tribunal calificador bajo un estricto protocolo.

1. Plaza: Operario de mantenimiento de horno crematorio

El tribunal calificador ha establecido una única jornada para la lectura de este ejercicio.

Fecha: Jueves, 4 de junio de 2026.

Jueves, 4 de junio de 2026. Hora: 09:30 horas ( llamamiento único ).

09:30 horas ( ). Lugar: Aula de usos múltiples de la Casa de la Juventud (Calle Teniente José Olmo, s/n).

Aula de usos múltiples de la Casa de la Juventud (Calle Teniente José Olmo, s/n). Orden de actuación: Comenzará por los aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra «U», tal y como marcan las bases.

2. Plaza: Peón de cementerio

En este caso, debido al volumen de opositores, las lecturas se han distribuido en dos jornadas vespertinas consecutivas.

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Lugar: Sala de Prensa del Ayuntamiento (Palacio Autonómico, Plaza de África, s/n).

Sala de Prensa del Ayuntamiento (Palacio Autonómico, Plaza de África, s/n). Primera jornada: Martes, 2 de junio de 2026, a las 16:30 horas.

Martes, 2 de junio de 2026, a las 16:30 horas. Segunda jornada: Miércoles, 3 de junio de 2026, a las 16:30 horas.

Requisitos obligatorios y normas de la prueba

La administración autonómica ha recordado que el procedimiento exige el cumplimiento estricto de una serie de normas. El no acatamiento de cualquiera de ellas supondrá la exclusión inmediata del proceso selectivo:

Identificación: Es obligatorio presentar un documento oficial en vigor: DNI, pasaporte o carné de conducir .

Es obligatorio presentar un documento oficial en vigor: . Llamamiento único: Los aspirantes deben estar puntuales a la hora citada; no habrá segundas convocatorias.

Los aspirantes deben estar puntuales a la hora citada; no habrá segundas convocatorias. Fidelidad al texto: Durante la lectura pública, los opositores tienen prohibido añadir información nueva o modificar lo escrito. Deberán limitarse a reproducir fielmente el texto que redactaron durante la realización del examen escrito.