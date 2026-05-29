La batalla legal por el asesinato de José, el joven estibador de 26 años tiroteado por error en la barriada del Saladillo (Algeciras) en octubre de 2022, llega a su escenario definitivo. La Acusación Particular, que representa a la viuda y a los hijos de la víctima, ha interpuesto un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la polémica resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado mes de febrero absolvió a Yousef Mohamed Lehrech, alias ‘El Pastilla’, anulando una condena previa de 22 años y medio de prisión.

A este recurso promovido por los letrados Enrique Guillermo del Águila González Outón y Ana Lozano Domínguez se sumará, según se ha detallado, una segunda impugnación por parte de la acusación que defiende los intereses de la madre de la víctima.

El origen del conflicto: Un fallo tumbado por «vacío probatorio»

El crimen se remonta al 6 de octubre de 2022, cuando José fue tiroteado mortalmente tras ser confundido con otra persona. La investigación de la UDYCO de Algeciras, enmarcada en la Operación Bruno, señaló a ‘El Pastilla’ como el presunto sicario contratado para ejecutar la muerte a cambio de 10.000 euros.

A pesar de que la Audiencia de Algeciras dictó una condena de 22 años y medio de cárcel de acuerdo con el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, el TSJA revocó la sentencia este año basándose en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, argumentando un «vacío probatorio» en la identificación del autor.

Los argumentos del TSJA para la absolución:

Falta de rueda de reconocimiento: No se practicó dicha diligencia formal durante la fase de instrucción del caso.

No se practicó dicha diligencia formal durante la fase de instrucción del caso. Declaración no presencial en el juicio: Los dos testigos protegidos clave declararon por videoconferencia desde una sala separada por motivos de seguridad y miedo insuperable. Esto impidió una identificación visual directa y «cara a cara» en el plenario.

La base del recurso: «Vulneración de la tutela judicial efectiva»

El recurso presentado por los abogados de la viuda, al que ha tenido acceso El Faro, alega que el TSJA incurrió en un grave déficit de motivación (artículo 24.1 de la Constitución Española), calificando la absolución de «arbitraria e irracional» por haber ignorado el peso de las pruebas periféricas de la Policía.

«La sentencia recurrida se limita a erigir la falta de rueda y la ausencia de identificación visual directa por los testigos como razón determinante de absolución, sin un análisis global de suficiencia, licitud y racionalidad del conjunto», expone textualmente la defensa.

Puntos clave que la acusación exige que valore el Supremo:

La rueda de reconocimiento no es obligatoria: Los letrados recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que esta diligencia es subsidiaria y sustituible si existen otras pruebas de identificación objetivas. Ignorancia del trabajo de la UDYCO: El recurso denuncia que el TSJA omitió el análisis global de los atestados policiales de la Operación Bruno, los cuales ratificaban las declaraciones de los testigos. El testimonio periférico del testigo protegido nº 1: Se ignoró la información aportada por un testigo con conocimiento del entorno criminal, que detalló el encargo del asesinato por 10.000 euros (dinero que nunca se cobró y que presuntamente desencadenó el posterior crimen de un capo de la droga conocido como ‘Tayena’). El testimonio del testigo protegido nº 2: Este testigo coincidió casualmente con el acusado tras el crimen y pudo describir rasgos específicos como los ojos, la nariz y las cejas.

Una familia destrozada que exige justicia

Con esta ofensiva judicial, la representación legal de la familia busca tumbar los argumentos del TSJA y reactivar la condena por asesinato con alevosía y precio. Cuatro años después de que un «error de objetivo» le costara la vida a un joven inocente, su viuda, sus hijos y su madre confían en que el Alto Tribunal corrija el criterio de apelación y determine que el acervo probatorio aportado por la Policía y los testigos era plenamente válido para enervar la presunción de inocencia de ‘El Pastilla’.