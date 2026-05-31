El Mundial de Motociclismo llega al Autódromo de Mugello para la disputa de la séptima cita de la temporada, una jornada que podrá seguirse íntegramente en directo a través de las plataformas autorizadas

El Campeonato del Mundo de Motociclismo afronta este domingo, 31 de mayo, una de las citas más señaladas de su calendario con la celebración de las carreras del Gran Premio de Italia. El emblemático trazado del Autódromo de Mugello acoge la séptima ronda de la temporada 2026, una jornada dominical en la que los aficionados españoles disponen de diversas opciones televisivas y plataformas digitales para seguir en directo la evolución de los pilotos en las tres categorías del certamen.

Canales de televisión para ver el GP de Italia en España

La retransmisión íntegra de todo lo que acontezca en la pista de la Toscana se encuentra centralizada a través de DAZN, la plataforma poseedora de los derechos de emisión del campeonato en territorio nacional. Los usuarios podrán acceder a las pruebas dominicales tanto por medio de la aplicación oficial del servicio como a través de los canales temáticos habilitados en los principales operadores de telecomunicaciones del país que integran dicha oferta deportiva en sus paquetes de motor.

Asimismo, la señal en directo de las carreras estará disponible de forma alternativa mediante el servicio oficial de retransmisión del propio campeonato, denominado VideoPass, que ofrece un seguimiento pormenorizado en alta definición para sus suscriptores.

Horarios oficiales de las carreras el domingo 31 de mayo

La actividad oficial en el asfalto toscano arrancará a primera hora de la mañana con las últimas sesiones de verificación técnica en pista, dando paso posteriormente a las competiciones de las tres cilindradas del campeonato del mundo. Los horarios oficiales fijados para la jornada del domingo en España se distribuyen de la siguiente manera:

MotoGP Warm Up: 09:40 horas.

09:40 horas. Carrera de Moto3 (17 vueltas): 11:00 horas.

11:00 horas. Carrera de Moto2 (19 vueltas): 12:15 horas.

12:15 horas. Carrera de MotoGP (23 vueltas): 14:00 horas.

La prueba de la categoría reina pondrá el broche definitivo al fin de semana en Mugello a partir de las 14:00 horas, manteniéndose el horario habitual de los grandes premios europeos, donde los competidores deberán completar un total de 23 giros al trazado italiano.