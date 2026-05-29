La cultura toma las calles de la ciudad autónoma. Este viernes, 29 de mayo, se inaugura oficialmente la Feria del Libro de Ceuta 2026, una de las citas más esperadas del año por los amantes de la literatura y el entretenimiento. Con un programa diseñado para todos los públicos, el evento desplegará sus encantos en dos escenarios principales: la emblemática Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.

La jornada inaugural promete combinar la pasión por los libros con el teatro de calle y la música en directo, convirtiendo el centro de la ciudad en un hervidero cultural.

Programación para el Viernes, 29 de mayo

La primera jornada de la feria arranca con fuerza esta tarde. Agenda bien los horarios para no perderte nada:

Hora Lugar Evento Categoría 19:00 h Plaza de los Reyes “La cabra” – Cía. El Espejo Negro Teatro / Animación 19:30 h Biblioteca Adolfo Suárez “Una pluma debajo de la lengua” de José Silva Presentación literaria 21:00 h Plaza de los Reyes Actuación del grupo Fritanga Música en directo

Las propuestas del día al detalle

Teatro de altura en la calle: La prestigiosa compañía El Espejo Negro será la encargada de romper el hielo a las 19:00 h en la Plaza de los Reyes con su espectáculo “La cabra”, garantizando risas y una puesta en escena sorprendente.

La prestigiosa compañía será la encargada de romper el hielo a las 19:00 h en la Plaza de los Reyes con su espectáculo “La cabra”, garantizando risas y una puesta en escena sorprendente. Cita con las letras: Media hora más tarde (19:30 h), el foco se traslada al interior de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde el autor José Silva presentará su esperada obra “Una pluma debajo de la lengua”, un encuentro idóneo para los lectores más curiosos.

Media hora más tarde (19:30 h), el foco se traslada al interior de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde el autor presentará su esperada obra “Una pluma debajo de la lengua”, un encuentro idóneo para los lectores más curiosos. Broche de oro musical: Para cerrar este primer día de feria con la energía por las nubes, el grupo Fritanga se subirá al escenario de la Plaza de los Reyes a las 21:00 h para poner a bailar a todos los asistentes.

¿Quieres saber más? Para consultar el programa completo de los próximos días, firmas de autores y resto de actividades, puedes visitar la web oficial enviveceuta.es/feria-del-libro-2026/.

¡No dejes que te lo cuenten! Acércate hoy a disfrutar de los libros, el teatro y la buena música en el corazón de Ceuta.