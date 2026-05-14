El tiempo en Ceuta para hoy, jueves 14 de mayo de 2026, viene definido por las predicciones de la AEMET con una jornada estable. El cielo se presenta poco nuboso, sin expectativas de lluvia, y con un ambiente que se mueve entre 16°C de mínima y 22°C de máxima.

En cuanto al ambiente, la sensación térmica acompaña de forma muy similar a los valores del termómetro (de 16°C a 22°C). El viento sopla desde el oeste (O) con una intensidad de 20 km/h, lo que puede notarse especialmente en la calle y en zonas más expuestas. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que la jornada transcurre sin necesidad de paraguas.

Previsión para los próximos días

De cara a viernes 15, la AEMET apunta a un día de intervalos nubosos. Las temperaturas se mantienen en un rango similar al de hoy: máxima 21°C y mínima 16°C. El viento del oeste gana algo de protagonismo, con 30 km/h, por lo que conviene prestar atención a las rachas en horas centrales y en el paseo.

El sábado 16 continúa con intervalos nubosos y con máximas de 22°C y mínimas de 16°C. En esta ocasión, el viento rola a NO y se modera respecto al viernes, quedando en 20 km/h. Para el domingo 17, según la previsión facilitada, se esperan máxima 22°C y mínima 15°C, con la información adicional del viento pendiente de completar en los datos proporcionados (no se indica velocidad).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O, 20 km/h

O, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 85% y mínima 50%

máxima 85% y mínima 50% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, es recomendable protegerse del sol (gafas, gorra y crema) especialmente en las horas de mayor incidencia. Aunque no hay lluvia (0%), el viento del oeste a 20 km/h puede refrescar en exteriores: mejor llevar ropa ligera con una capa extra si vas a estar mucho tiempo fuera, y ajustar el plan a un día cálido pero con brisa.