Este jueves, 14 de mayo de 2026, el servicio de guardia farmacéutica en Ceuta garantiza que los vecinos puedan acudir a una farmacia cuando la suya no esté abierta. Según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, hoy hay 3 farmacias de guardia disponibles para cubrir las necesidades en distintas zonas de la ciudad y durante el turno nocturno.

Recuerda que el horario y la ubicación pueden variar según la zona. A continuación, te detallamos las farmacias de guardia registradas para el día de hoy, con dirección, teléfono y el tramo horario correspondiente.

Zona Centro

Partida (Centro ciudad) — Paseo del Revellín, nº 7. Teléfono: 956 51 28 11. Horario: 09:00 a 23:00. Tipo: Diurna centro ciudad

Campo Exterior

Nueva (Campo Exterior (Barriadas)) — Avda. Reyes Católicos, nº 5 (Morro). Teléfono: 956 50 56 56. Horario: 09:00 a 23:00. Tipo: Diurna campo exterior

Turno noche

Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José). Teléfono: 956 50 04 20. Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente). Tipo: Nocturna

Para agilizar la atención, especialmente en horario nocturno, acude con tu receta médica y la información necesaria (por ejemplo, la identificación del titular y los datos del tratamiento). Si tienes dudas sobre disponibilidad, puedes llamar al teléfono indicado antes de desplazarte.