Más de 50 profesionales y representantes de todas las asociaciones logran un consenso unánime sobre el calendario laboral y sientan las bases de un nuevo convenio colectivo.

CEUTA – El sector del taxi en Ceuta ha vivido una jornada que ya califican de «hito». En una reunión celebrada anoche, el colectivo demostró una cohesión sin precedentes con el objetivo de fortalecer el servicio público y mejorar su imagen ante la ciudadanía. Según recoge el diario El Faro de Ceuta, el encuentro destacó por registrar la mayor asistencia de profesionales vista hasta la fecha en la ciudad.

Compromiso con la excelencia y la seguridad

Uno de los pilares de esta reunión histórica ha sido la apuesta por la profesionalidad. Para ello, se ha iniciado el reparto de folletos informativos sobre buenas prácticas y conducta responsable al volante. Esta guía busca reforzar valores como la cercanía y la seguridad, ofreciendo a los taxistas consejos útiles para garantizar una atención de calidad tanto a los residentes como a los turistas.

Acuerdos clave para el periodo estival

La asamblea concluyó con decisiones estratégicas para el funcionamiento de la ciudad en los próximos meses:

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Calendario laboral: Se aprobó por unanimidad mantener el cuadrante actual.

Se aprobó por unanimidad mantener el cuadrante actual. Refuerzos de verano: Se ratificaron los operativos especiales para los fines de semana de la época estival, una medida que busca dar respuesta eficaz al aumento de la demanda durante las vacaciones.

Se ratificaron los operativos especiales para los fines de semana de la época estival, una medida que busca dar respuesta eficaz al aumento de la demanda durante las vacaciones. Nuevo Convenio Colectivo: Patronal y trabajadores han alcanzado un principio de acuerdo para redactar un nuevo convenio, con el compromiso firme de tenerlo finalizado antes de que termine el año 2026.

Una voz única para el futuro

Desde la Asociación Unificada del Taxi han subrayado que el clima de la reunión fue de total «diálogo y responsabilidad compartida». Esta unión no solo busca mejoras laborales internas, sino proyectar una imagen renovada del taxi de Ceuta, basada en la excelencia y el compromiso social.

La relevancia de los asuntos tratados y la alta participación confirman que el sector está decidido a avanzar conjuntamente para afrontar los retos del transporte urbano en la ciudad autónoma.