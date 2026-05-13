Miércoles, 13 de mayo de 2026: el servicio de ferrys en el Estrecho mantiene una oferta destacada entre Ceuta y Algeciras con las principales compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas. Las salidas programadas oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry), lo que permite ajustar la planificación del viaje durante toda la jornada.

Este artículo reúne, en clave de servicio, las salidas del día en ambas direcciones para que viajeros y residentes tengan a mano los horarios y buques anunciados para el miércoles.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras durante el miércoles 13 de mayo, con servicios de Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min) operados por Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el miércoles 13 de mayo, con travesías Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min) según el buque y la compañía.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para aprovechar bien la jornada, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida del ferry. Con ello se reduce el riesgo de contratiempos y facilita el embarque.

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Además, conviene confirmar los horarios con la compañía correspondiente, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar toda la documentación de viaje necesaria antes de desplazarse.