La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso decisivo en la consolidación de su plantilla pública este mayo de 2026. A través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE), se han abierto los procesos para cubrir diversas plazas de personal funcionario, que van desde el área de seguridad hasta la intervención social y sanitaria.

Resumen de las Plazas Convocadas

Puesto Plazas Sistema de Acceso Estado Promotor/a de Igualdad 3 Concurso-oposición (Promoción interna) Bases publicadas Cabo de Bomberos (SEIS) 4 Concurso-oposición (Promoción interna) Plazo abierto (20 días) Administrativo/a 2 Concurso-oposición (Promoción interna) Plazo abierto Facultativo de Farmacia 1 Oposición (Turno libre) Plazo abierto

Impulso a las Políticas de Igualdad

Una de las convocatorias más destacadas es la de 3 plazas para Promotores de Igualdad. Según el decreto firmado por el Consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, estas plazas buscan profesionalizar la escala de Administración Especial.

Requisitos Clave:

Ser funcionario de carrera en activo de la Ciudad de Ceuta (Grupo C2).

Pertenecer a las categorías de Monitor/a de Teatro, Gimnasia o Animador/a Socio-cultural.

Antigüedad mínima de 2 años y título de Bachiller o equivalente.

El proceso selectivo incluye un temario riguroso que abarca desde la normativa constitucional hasta conceptos técnicos avanzados como el patriarcado, la transversalidad de género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Refuerzo en el Cuerpo de Bomberos

El BOE del 13 de mayo de 2026 oficializó la convocatoria de 4 plazas de Cabo para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Plazo: Los aspirantes tienen 20 días hábiles a partir del 14 de mayo para presentar su solicitud.

Los aspirantes tienen 20 días hábiles a partir del 14 de mayo para presentar su solicitud. Objetivo: Fortalecer la estructura de mando mediante la promoción interna de efectivos con experiencia.

Oportunidad en el Sector Sanitario

A diferencia de las anteriores, la plaza de Farmacéutico/a se convoca por turno libre. Esto significa que cualquier profesional con la titulación requerida puede optar al puesto, fomentando la llegada de nuevo talento a la administración local sin necesidad de vinculación previa.

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Información Útil para los Aspirantes

Tramitación y Tasas

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha habilitado la Sede Electrónica para la presentación telemática de instancias. Además, se han establecido medidas de acción positiva y bonificaciones:

Exención del 100%: Para víctimas de violencia de género y personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Para víctimas de violencia de género y personas con discapacidad igual o superior al 33%. Bonificación del 50%: Para miembros de familias numerosas.

Para miembros de familias numerosas. Protección a la maternidad: Las bases garantizan el aplazamiento de pruebas en caso de embarazo de riesgo o parto para asegurar la igualdad de oportunidades.