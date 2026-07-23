La previsión del tiempo en Ceuta para este jueves, 23 de julio de 2026 viene marcada por la estabilidad: según los datos de la AEMET, el cielo se presenta despejado y las temperaturas alcanzan una máxima de 36°C, con mínima de 22°C. Es una jornada claramente veraniega, con margen de calor durante el día y noches templadas.

En cuanto a las sensaciones, la AEMET apunta que el calor se notará de forma intensa: la sensación térmica máxima llegará a 32°C y la mínima se mantendrá en 22°C. El viento sopla del oeste (O) a 15 km/h, y la probabilidad de precipitación es 0%. La humedad varía entre un mínimo del 35% y un máximo del 100%, y el índice UV máximo alcanza el 10, señal de radiación elevada.

Previsión para los próximos días

El patrón de tiempo estable se mantiene en los próximos días. El viernes 24 de julio la AEMET prevé también cielo despejado, con máxima de 32°C y mínima de 22°C. Además, el viento del oeste aumentará su protagonismo, con 25 km/h, lo que puede hacer que el ambiente se perciba algo más “movido”, aunque sin cambios importantes en el carácter del día.

De cara al sábado 25 de julio, se mantiene el buen tiempo: despejado, con una máxima más baja, 26°C, y mínima de 21°C. El viento del oeste volverá a intensificarse hasta 30 km/h. Para el domingo 26 de julio, la AEMET señala máxima de 29°C y mínima de 21°C con cielo sin especificar en la ficha facilitada (aparece en blanco) y viento igualmente sin valor indicado en el listado (figura como “km/h”); con estos datos, lo más prudente es estar atento a la evolución de la información oficial para completar ese apartado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 36°C

36°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (15 km/h)

O (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 100% (máxima) y 35% (mínima)

100% (máxima) y 35% (mínima) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con el UV máximo de 10, conviene protegerse del sol (sombrero/gorra, crema solar y horas de menor radiación). Aunque no hay riesgo de lluvia (0%), el calor será notable: hidrátate con frecuencia y busca sombra si trabajas o te desplazas al aire libre. Además, el viento del oeste puede aportar sensación de movimiento, así que ajusta la ropa y ten precaución con objetos ligeros.