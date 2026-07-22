La Fiscalía solicita 18 meses de prisión y una indemnización de 980 euros para el acusado, un habitual de los robos en la ciudad que fue identificado de inmediato por la Policía en las grabaciones de seguridad.

Ceuta. – El titular del juzgado de lo Penal número 2 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra H.M.M., un viejo conocido de las fuerzas de seguridad acusado de un delito de hurto tras presuntamente sustraer un dispositivo electrónico (PDA) valorado en 980 euros en la tienda OVS Kids de la calle Real.

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2025. Según el escrito de la acusación, el procesado accedió al comercio y aprovechó un descuido para manipular los cajones del mostrador, apoderándose del terminal marca Zebra que se guardaba en su interior para luego guardárselo en el bolsillo y huir del lugar.

Grabado por las cámaras e identificado al instante

Durante la vista oral, el acusado negó haber robado la PDA —la cual no ha sido recuperada— aunque admitió haber estado en la tienda para sustraer un juguete, alegando además que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Sin embargo, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron maniobras que contradicen su versión. Tras interponer la denuncia la dependienta al echar en falta el dispositivo, la Policía Nacional asumió las investigaciones. La agente instructora del caso fue contundente en su declaración judicial:

«Es una de las personas que más hemos detenido, por lo que lo reconocemos con facilidad», señaló la policía, explicando que la identificación del sospechoso fue inmediata debido a su abultado historial por robos y hurtos.

Petición de condena

El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 18 meses de prisión por un delito de hurto con ánimo de enriquecimiento injusto, así como el pago de una indemnización de 980 euros al comercio afectado por el valor de la PDA sustraída. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución al considerar que no ha quedado formalmente acreditada la autoría de su representado. El procedimiento queda ahora a la espera del fallo judicial.