Jueves, 23 de julio de 2026. España afronta una jornada marcada por temperaturas altas en amplias zonas y un cielo en general estable, según los datos difundidos por la AEMET a partir de los registros municipales públicos. En el conjunto del país, la probabilidad de precipitación se mantiene baja: solo se aprecian porcentajes algo mayores en puntos concretos del litoral mediterráneo y del sur.

De norte a sur, las máximas oscilan desde los 21°C del área atlántica más fresca hasta los 42°C del interior peninsular. Las mínimas, por su parte, se mueven entre los 16°C y los 25°C en zonas costeras. El viento acompaña con intensidades moderadas, destacando en Canarias.

Norte peninsular

En el norte, predomina el buen tiempo. Bilbao registra 31°C como máxima y 17°C de mínima, con cielo despejado y viento NO 10 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%.

Hacia el noroeste, la situación se mantiene estable pero con más nubes: en Coruña, A las temperaturas van de 21°C a 16°C, con cielo cubierto, viento NO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%, lo que apunta a una jornada sin episodios de precipitación.

Centro peninsular

El centro peninsular es la zona con temperaturas más destacadas. En Madrid, la AEMET sitúa la máxima en 37°C y la mínima en 22°C, con despejado, viento SO 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En Zaragoza el calor aprieta más: 42°C de máxima y 24°C de mínima, con cielo despejado y viento O 10 km/h. La jornada continúa con probabilidad de lluvia 0%, lo que refuerza la idea de estabilidad atmosférica.

Sur peninsular

El sur vive una jornada relativamente despejada, aunque con cierta variabilidad en la nubosidad. En Ceuta se esperan 36°C como máxima y 22°C de mínima, con cielo despejado y viento O 15 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%.

En Sevilla las temperaturas son elevadas, con 38°C de máxima y 21°C de mínima. El cielo aparece como poco nuboso, con viento O 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 5%, un valor bajo pero superior al de otras áreas del país.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el calor se combina con algunos intervalos de nubosidad. En Barcelona, la AEMET recoge 32°C de máxima y 25°C de mínima, con cielo despejado, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia 5%.

Más al sur y hacia el este, en València las condiciones son similares en cuanto a temperatura, pero con más presencia de nubes: 34°C de máxima y 24°C de mínima, con intervalos nubosos, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. Es el porcentaje más alto dentro de este bloque regional.

Islas Baleares

Las islas Baleares mantienen un tiempo estable y cálido. En Palma, se esperan 34°C como máxima y 24°C como mínima, con cielo despejado. El viento sopla desde el SO 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, sin señales de precipitación.

La combinación de cielos despejados y valores térmicos altos sugiere una jornada apta para actividades al aire libre, especialmente durante las horas de menor intensidad solar.

Islas Canarias

En Canarias, el ambiente es más húmedo y ventoso, especialmente en el archipiélago oriental. En Las Palmas de Gran Canaria se registran 26°C de máxima y 23°C de mínima, con cielo muy nuboso. Además, el viento alcanza N 35 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, lo que indica nubosidad sin precipitación.

En términos generales, se trata de una jornada marcada por la presencia de nubes y por el régimen de viento, con temperaturas que, aunque elevadas, no alcanzan los máximos del interior peninsular.

Recomendaciones

Si vas a desplazarte por el interior, ten en cuenta las máximas elevadas (como Zaragoza con 42°C o Madrid con 37°C ) y planifica pausas e hidratación.

o ) y planifica pausas e hidratación. En el Mediterráneo y Levante, observa la evolución de la nubosidad: València alcanza 10% de probabilidad de lluvia, aunque se mantiene baja.

alcanza de probabilidad de lluvia, aunque se mantiene baja. En Canarias, por el viento (hasta 35 km/h en Las Palmas), conviene asegurar elementos ligeros y ajustar la conducción a la intensidad.

Cerramos la jornada con un panorama principalmente estable: cielos despejados o poco nubosos en gran parte del país y una probabilidad de lluvia baja según AEMET. Las diferencias térmicas —del frescor relativo del noroeste a los picos del centro— serán la nota dominante en el día de hoy.