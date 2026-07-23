El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa de la disponibilidad del servicio de guardia farmacéutica para hoy, jueves, 23 de julio de 2026. Esta guía es especialmente útil si necesitas una farmacia cuando el horario habitual ha terminado o necesitas atención fuera de hora.
Según los datos facilitados por el Colegio para esta fecha, no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta. Aun así, conviene tener a mano la información del servicio y revisar las indicaciones disponibles, ya que pueden existir otras vías de atención sanitaria según el caso.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada en este turno para el jueves 23 de julio de 2026.
Si necesitas medicación, especialmente durante horarios nocturnos, procura acudir con tu receta médica (o la documentación que corresponda) para agilizar la dispensación y evitar demoras. Ante cualquier situación urgente o de salud que no pueda esperar, contacta con los servicios sanitarios de emergencia que correspondan.