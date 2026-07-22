La formación registra una batería de preguntas en las Cortes para exigir datos sobre patrones detenidos, la falta de medios del Servicio Marítimo y posibles reformas legales tras la reciente doctrina del Supremo.

Ceuta. – Vox ha elevado al Gobierno central su preocupación por lo que califica como un aumento del tráfico ilegal de personas mediante embarcaciones en el área del Estrecho de Gibraltar. A través de sus representantes en las Cortes Generales, la formación política ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez para pedir cuentas sobre la gestión de esta problemática en las costas ceutíes y andaluzas.

Desde el partido señalan que la presión migratoria en la zona va acompañada de un incremento en la actividad de redes organizadas que emplean métodos cada vez más sofisticados para el traslado ilegal de personas desde Marruecos. Como ejemplo, recuerdan la intervención realizada el pasado mes de junio, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron una embarcación en la costa de Ceuta y detuvieron a sus tripulantes tras trasladar a dos migrantes.

Falta de medios y denuncias de inoperatividad

Uno de los puntos clave del escrito de Vox denuncia el contraste entre la sofisticación de estas organizaciones criminales y la escasez de recursos asignados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El partido ha vuelto a poner el foco en las deficiencias materiales, criticando que incluso cuando se destinan nuevos medios —como la última patrullera incorporada al Servicio Marítimo de la Guardia Real en Ceuta— estos han llegado a encontrarse inoperativos.

Ante esta situación, la batería de preguntas registrada por Vox exige al Ejecutivo central responder a los siguientes puntos: