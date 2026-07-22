La Consejería de Urbanismo y Transporte aprueba el pliego para encargar un estudio exhaustivo sobre la viabilidad económica, la demanda de pasajeros y mercancías y el impacto socioeconómico de esta conexión estratégica.

Ceuta. – La Ciudad Autónoma ha puesto en marcha los trámites para evaluar el regreso de la ruta marítima regular de pasajeros y carga rodada entre los puertos de Ceuta y Málaga, una conexión que dejó de prestar servicio entre 2011 y 2012 por el descenso de la demanda y cambios en las estrategias comerciales de las navieras.

Para fundamentar futuras decisiones, la Consejería de Urbanismo y Transporte ha aprobado el Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar una asistencia técnica especializada por un importe de 57.460 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de seis meses.

Análisis integral de la ruta

El estudio adjudicado abordará la viabilidad del trayecto desde diferentes ángulos técnicos, económicos y jurídicos:

Operativa y capacidad: Se evaluarán los tiempos de rotación, horarios, posibilidades de atraque en ambos puertos y las características que deberían tener los buques.

Se evaluarán los tiempos de rotación, horarios, posibilidades de atraque en ambos puertos y las características que deberían tener los buques. Proyección de la demanda: Se elaborará una estimación del tráfico de pasajeros y mercancías a cuatro años vista, analizando factores económicos, demográficos, turísticos y logísticos.

Se elaborará una estimación del tráfico de pasajeros y mercancías a cuatro años vista, analizando factores económicos, demográficos, turísticos y logísticos. Modelo económico y de rentabilidad: El proyecto cuantificará los ingresos previsibles y los costes operativos (combustible, tripulación, tasas y normativa medioambiental), incluyendo un análisis de sensibilidad ante posibles fluctuaciones del mercado.

Conexión clave y figura de Obligación de Servicio Público

Málaga constituye uno de los nodos logísticos y económicos más potentes de Andalucía. Por ello, el informe no solo valorará el impacto directo sobre el tejido empresarial, el empleo y el turismo ceutí, sino que también analizará la viabilidad jurídica de declarar la línea como Obligación de Servicio Público (OSP). Esta figura legal, amparada por la normativa estatal y europea, permitiría garantizar el servicio con frecuencias estables, tarifas ajustadas y eventuales compensaciones públicas en caso de que el mercado libre no asegure su sostenibilidad.

Con las conclusiones de este informe técnico sobre la mesa en un plazo de medio año, el Gobierno local dispondrá de datos solventes para determinar el modelo de gestión idóneo y dar un impulso estratégico a la conectividad marítima de la ciudad.