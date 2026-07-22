El conjunto caballa despierta la ilusión de su afición con una camiseta elegante y llena de personalidad con la que afrontará sus duelos de preparación en LaLiga Hypermotion.

Ceuta. – La AD Ceuta ya tiene lista su primera gran novedad para el curso 2026-27. El club ha presentado oficialmente su tercera equipación, una elástica teñida de un azul que evoca al mar y al cielo ceutí, y que ha encandilado de inmediato a la afición en redes sociales.

Aunque el diseño de la primera y la segunda camiseta sigue siendo un secreto bien guardado, este primer adelanto ha dejado el listón muy alto. La respuesta del público no se ha hecho esperar, cosechando elogios y comentarios entusiastas entre los seguidores, quienes la catalogan ya como «posiblemente la mejor tercera equipación de la historia del club».

Protagonista absoluta en la preparación

No habrá que esperar para verla en acción sobre el césped. La entidad caballa ha confirmado que utilizará esta tercera indumentaria azul para disputar todos sus encuentros amistosos de pretemporada.

El calendario de partidos arranca este mismo miércoles ante el Juventud Torremolinos en Cártama (Málaga), marcando el debut del nuevo diseño. Posteriormente, el equipo la lucirá en sus exigentes compromisos frente a:

Sevilla FC (26 de julio)

(26 de julio) Cádiz CF (29 de julio)

(29 de julio) Málaga CF (7 de agosto), en el marco del Trofeo Ciudad de Ceuta, lo que significará el reencuentro del equipo con su afición en el estadio Alfonso Murube.

Expectativa por todo lo alto

A la espera de que el club anuncie la fecha oficial de puesta a la venta y termine de revelar el diseño de la primera y segunda indumentaria, la tercera piel caballa ya cumple su principal cometido: desatar la ilusión en la antesala de una campaña ilusionante en la categoría de plata del fútbol español.