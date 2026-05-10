El tiempo en Ceuta para hoy, domingo, 10 de mayo de 2026, llega con una combinación clara de cielo cargado y temperaturas suaves. Según los datos de la AEMET, se esperan cielos muy nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 100% y máximas que rozan los 22°C. La jornada arrancará con un ambiente templado, ya que la mínima se sitúa en 16°C.

El viento sopla desde el oeste (O) con una intensidad de 15 km/h, por lo que, aunque no se prevé una situación especialmente intensa, sí conviene tenerlo en cuenta al salir, sobre todo si se nota más el cambio de sensación. En el apartado de humedad, se moverá entre 60% y 85%, lo que encaja con el predominio de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Además, el índice UV alcanza un máximo de 9, un nivel que requiere protección solar.

Previsión para los próximos días

La tendencia inmediata continúa marcada por la nubosidad. Para el lunes 11 de mayo, la AEMET apunta a 21°C de máxima y 16°C de mínima, con nubosidad de tipo nuboso y viento del este (E) a 15 km/h. El termómetro se mantiene en rangos similares, sin grandes oscilaciones respecto a hoy.

El martes 12 de mayo el escenario se vuelve más ventoso: se prevén 21°C y 16°C y intervalos nubosos, con viento del oeste (O) que aumenta hasta 25 km/h. Y para el miércoles 13 de mayo, la AEMET indica 21°C de máxima y 15°C de mínima; en cuanto al cielo, en los datos facilitados figura un campo no especificado, por lo que conviene estar atentos a las actualizaciones, mientras que el viento aparece sin valor legible en el parte proporcionado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia escasa

Muy nuboso con lluvia escasa Viento: O, 15 km/h

O, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: 60% a 85%

60% a 85% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con lluvia escasa y probabilidad de precipitación del 100%, es buena idea llevar un paraguas o prenda impermeable ligera. Aunque las temperaturas rondan los 22°C, el nivel de UV 9 aconseja protegerse del sol (gafas y crema), y como el viento del oeste sopla a 15 km/h, conviene ajustar la ropa si salís a mediodía o por la tarde.