El domingo, 10 de mayo de 2026 el servicio de guardia farmacéutica en Ceuta queda cubierto por las farmacias comunicadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Si necesitas atención por un tratamiento, un medicamento concreto o asesoramiento, aquí tienes la información práctica para localizar la farmacia de guardia según tu zona y el horario.
En esta jornada hay 3 farmacias de guardia: varias con horario diurno para el centro y el campo exterior, y una de turno nocturno para las horas de la noche. Consulta los datos y organiza tu visita.
Zona Centro
- Hispania (Centro ciudad) — Dirección: c/. Alcalde Fructuoso Miaja, nº 4 — Teléfono: 956 75 71 35 — Horario: 09:00 a 23:00 — Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Cruz Blasco (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) — Teléfono: 956 50 04 38 — Horario: 09:00 a 23:00 — Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) — Teléfono: 956 50 04 20 — Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente) — Tipo: Nocturna
Recomendación práctica: si necesitas un medicamento con receta, acude con ella para agilizar la atención, especialmente durante el turno nocturno, cuando los horarios están pensados para cubrir urgencias y dispensaciones fuera del horario habitual.