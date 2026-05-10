Este domingo, 10 de mayo de 2026, el servicio de ferries mantiene la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras con salidas durante toda la mañana y la tarde. En la ruta operan Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas, con travesías que oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.

Consulta a continuación las horas de embarque por sentido para planificar tu desplazamiento: el total de salidas suma 16 desde Ceuta hacia Algeciras y 17 en dirección contraria, con la primera y la última salida del día indicadas en cada ruta.

Ruta Ceuta – Algeciras

Desde Ceuta, la primera salida está programada a las 06:00 y la última a las 21:00. El día se reparte entre Fast Ferry de 60 min y Ferry de 90 min según el buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido Algeciras hacia Ceuta, la primera salida es a las 06:30 y la última a las 21:30. Las conexiones del día se dividen entre travesías de 60 min y 90 min.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar con tranquilidad este domingo, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Verifica también tu salida con la compañía (Baleària, FRS DFDS o Naviera Armas) antes de desplazarte.

Además, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para agilizar el embarque.