Según los datos de la AEMET, el tiempo en Ceuta para este lunes, 15 de junio de 2026 se presenta estable: predomina el cielo poco nuboso y no se esperan lluvias. La jornada arrancará con una temperatura mínima de 18°C y alcanzará una máxima de 24°C, con sensaciones que acompañan de forma similar (de 18°C a 24°C).

El componente que más puede notarse será el viento. La AEMET indica viento del oeste (O) de 30 km/h, por lo que conviene planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta las rachas. La probabilidad de precipitación es del 0%, mientras la humedad se moverá entre el 60% y el 90%. Además, el índice UV máximo llegará a 9, un nivel alto que exige protección solar.

Previsión para los próximos días

De cara a martes, 16 de junio, la AEMET mantiene un escenario parecido en cuanto a nubosidad: poco nuboso y temperaturas en ascenso ligero, con máxima de 25°C y mínima de 19°C. El viento cambia de rumbo y soplará del este (E) a 10 km/h, menos intenso que hoy.

El miércoles, 17 de junio continúa la estabilidad: poco nuboso y de nuevo máximas de 25°C y mínimas de 19°C. La brisa del este (E) se intensifica algo hasta 15 km/h, por lo que, aunque no se espera lluvia, la sensación ambiental puede variar según el momento del día.

Para el jueves, 18 de junio hay un dato pendiente de concretar en la ficha disponible: se indica máxima 25°C y mínima 20°C, y que el cielo está previsto con un apartado de nubosidad no completado. Sí consta el viento, pero aparece con un valor en blanco en la información facilitada; por tanto, no es posible detallar su velocidad en este resumen con datos de la AEMET.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O, 30 km/h

O, 30 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 60% y 90%

entre 60% y 90% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con UV 9, lo más recomendable es protegerse del sol (crema, gafas y gorra) especialmente en las horas centrales. Aunque no haya lluvia (0%), el viento del oeste de 30 km/h puede hacer que sea preferible ajustar la ropa y llevar algo ligero pero con abrigo si te expones fuera durante más tiempo. Si sales al mediodía, busca zonas de sombra y mantén una hidratación adecuada.