El servicio de guardia farmacéutica en Ceuta es una referencia clave para los vecinos cuando se necesita atención fuera del horario habitual. Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, lunes, 15 de junio de 2026, hoy el listado de guardias que consta para la ciudad no incluye farmacias registradas en las zonas habituales.

Si te surge una urgencia y necesitas localizar una farmacia de guardia, consulta esta información actualizada para el día indicado y ten en cuenta que puede variar según la programación oficial.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas para hoy.

Recomendación práctica: si necesitas medicación, lleva la receta médica o la documentación correspondiente y, en la medida de lo posible, prepara los datos para agilizar la atención. En horarios nocturnos, la rapidez con la que puedas aportar la información puede ayudar a que el proceso sea más fluido.