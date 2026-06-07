El domingo 7 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por la previsión de la AEMET. La jornada se presenta con cielo cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 100%, por lo que conviene no confiarse y salir con la previsión en la mano.

En temperaturas, la AEMET sitúa la máxima en 24°C y la mínima en 19°C. La sensación térmica se mantiene prácticamente en los mismos valores (de 24°C a 19°C). Además, el viento del Este (E) sopla a 20 km/h y la humedad se mueve entre 85% y 100%, aportando un ambiente húmedo. El índice UV alcanza un valor alto de 9.

Previsión para los próximos días

De cara a lunes 8 de junio, la AEMET prevé un día algo más templado: 25°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del Este en torno a 10 km/h. La sensación será similar a la de una jornada más estable, aunque con nubes que pueden variar durante el día.

El martes 9 de junio mejora notablemente: se espera 27°C como máxima y 19°C como mínima, con cielo despejado y viento del NO de 10 km/h. Ya el miércoles 10 de junio, la previsión indica 24°C de máxima y 19°C de mínima; el resto del dato de cielo y viento aparece incompleto, por lo que hoy toca centrarse en lo confirmado para los dos primeros días.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Cubierto con lluvia escasa

Cubierto con lluvia escasa Viento: E, 20 km/h

E, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: 85% a 100%

85% a 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con la lluvia escasa y la probabilidad de precipitación del 100%, lleva paraguas o impermeable si vas a estar en la calle. El viento del Este (20 km/h) puede hacer que el ambiente se note más fresco, así que conviene vestir con una capa ligera pero adecuada. Aunque haya nubes, el UV máximo de 9 aconseja protegerse del sol (crema y gafas) para evitar que el impacto se note en la piel.