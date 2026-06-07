

La estabilidad institucional en la Asamblea de Ceuta vuelve a estar en el foco del debate político debido al papel que desempeñan los diputados no adscritos en la aprobación de iniciativas clave del Ejecutivo local. Una situación que ha generado críticas por parte de la oposición y que reabre la discusión sobre los límites de los acuerdos parlamentarios y la coherencia política.

La actual legislatura ha estado marcada por una constante búsqueda de apoyos para sacar adelante iniciativas en el Pleno de la Asamblea. Si durante los primeros compases del mandato determinados acuerdos se apoyaron en formaciones de la oposición, en los últimos meses el peso de las votaciones ha recaído de forma significativa en los diputados no adscritos, procedentes de distintos grupos políticos y con trayectorias ideológicas diversas.

La situación ha provocado que diversas formaciones políticas cuestionen la naturaleza de estos acuerdos, argumentando que el Ejecutivo local depende de manera habitual de parlamentarios que abandonaron o fueron apartados de sus partidos de origen. Según los grupos críticos, esta circunstancia ha sido determinante para aprobar iniciativas de especial relevancia durante la legislatura.

Entre los asuntos más destacados figura la aprobación de los Presupuestos de la Ciudad para 2026, que salieron adelante gracias a los votos del Grupo Popular y de los diputados no adscritos, mientras que el resto de grupos parlamentarios votaron en contra. También diversas modificaciones de crédito e importantes expedientes económicos fueron validados mediante la misma mayoría parlamentaria.

Desde la oposición se han sucedido las críticas. Algunas formaciones consideran que esta fórmula altera el equilibrio político surgido de las urnas y sostienen que determinadas decisiones se han sustentado en una mayoría parlamentaria que no responde al escenario político original de la legislatura. Las acusaciones han ido desde la existencia de concesiones políticas hasta la denuncia de una supuesta pérdida de coherencia institucional.

Frente a estas críticas, el Ejecutivo local mantiene que todos los acuerdos alcanzados son plenamente legales y defiende que la prioridad ha sido garantizar la estabilidad institucional y evitar bloqueos que pudieran afectar al funcionamiento de los servicios públicos o a la gestión económica de la ciudad.

La controversia se produce en una legislatura especialmente intensa, marcada por rupturas internas en distintos grupos políticos, cambios de posicionamiento parlamentario y un escenario de fragmentación que ha obligado a redefinir alianzas y estrategias dentro de la Asamblea.

Más allá de la legalidad de los acuerdos alcanzados, el debate político gira ahora en torno a una cuestión de fondo: hasta qué punto la gobernabilidad debe apoyarse en mayorías construidas durante la legislatura y cómo afecta esa realidad a la percepción ciudadana de la representación política. Mientras unos defienden la necesidad de garantizar estabilidad, otros consideran que determinadas fórmulas parlamentarias erosionan la confianza en las instituciones. Lo cierto es que los apoyos que permiten sacar adelante las principales iniciativas continúan siendo uno de los asuntos más discutidos de la política ceutí.