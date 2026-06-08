Si necesitas una farmacia durante las horas de guardia, esta información te ayuda a localizar el servicio en Ceuta. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica cada jornada el listado de farmacias disponibles, de forma que los vecinos puedan consultar rápidamente opciones según la zona y el turno.

Para el lunes, 8 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta indica que no hay farmacias registradas en los distintos apartados de guardia para este día.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno (noche / 24 horas) para hoy.

Recomendación práctica: en situaciones en las que necesites atención con urgencia, acude con la receta médica y la documentación necesaria para agilizar el servicio, especialmente por la noche, cuando suele haber más demanda y el tiempo es clave.