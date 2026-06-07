La guardia farmacéutica en Ceuta es un servicio esencial para que los vecinos puedan acceder a la medicación necesaria cuando el resto de farmacias está cerrado. Según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este domingo, 7 de junio de 2026 se han comunicado los turnos correspondientes para las distintas zonas y horarios.

En la jornada de hoy, el Colegio indica 0 farmacias de guardia registradas para Ceuta, sin datos para Zona Centro, Campo Exterior/Periferia ni para el turno de noche o 24 horas. Si necesitas atención farmacéutica, conviene planificar la consulta y tener a mano la medicación o la receta correspondiente.

Zona Centro

Para la Zona Centro, hoy no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta.

Campo Exterior

Para el Campo Exterior / Periferia, hoy no hay farmacias de guardia registradas en esta zona de Ceuta.

Turno noche

Sobre el turno noche / 24 horas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta no recoge ninguna farmacia de guardia para el domingo 7 de junio de 2026.

Recomendación práctica: si vas a acudir a una farmacia cuando haya disponibilidad (o si te indican un establecimiento concreto), lleva preparada la receta médica y, si es posible, una identificación de la medicación que necesitas. Así se agiliza la atención, especialmente en horarios nocturnos, y se reduce el tiempo de espera.