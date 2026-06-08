El lunes, 8 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta llega con la previsión detallada por la AEMET: intervalos nubosos con lluvia escasa. La jornada se presenta templada, con máximas de 25°C y mínimas de 20°C, mientras la probabilidad de precipitación alcanza el 75%. Aunque el agua puede aparecer de forma puntual, el patrón general es de nubes con episodios poco intensos.

En cuanto al ambiente, el viento sopla desde el Este (E) a unos 10 km/h. La humedad se mueve entre un rango amplio, con un máximo del 100% y un mínimo del 45%, lo que puede traducirse en cambios de sensación a lo largo del día. Además, ojo con el sol: el índice UV máximo es 10, un valor alto que invita a protegerse.

Previsión para los próximos días

De cara a martes (9 de junio), la AEMET apunta a un escenario más estable: cielo poco nuboso, con 26°C de máxima y 19°C de mínima. El viento cambia y sopla del Oeste (O) a 15 km/h, por lo que puede notarse más el movimiento del aire en la calle.

El miércoles (10 de junio) vuelve la tendencia a las nubes: muy nuboso con lluvia escasa. Las temperaturas se mantienen en valores similares, con 24°C como máxima y 19°C como mínima. En esta jornada, el viento regresa al Este (E) con 15 km/h. Para el jueves (11 de junio), según la AEMET, se esperan 24°C de máxima y 20°C de mínima, aunque en los datos facilitados no aparece un estado del cielo ni la velocidad exacta del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia escasa

Intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: E (Este) 10 km/h

E (Este) 10 km/h Probabilidad de precipitación: 75%

75% Humedad: 100% (máxima) / 45% (mínima)

100% (máxima) / 45% (mínima) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV máximo 10, conviene protegerse del sol (crema, gafas y gorra) incluso con intervalos de nubes. Como la probabilidad de lluvia es del 75%, mejor llevar paraguas o prenda ligera impermeable por si se repiten chubascos débiles. El viento del Este a 10 km/h no es especialmente fuerte, pero sí puede aumentar la sensación de humedad; y aunque las temperaturas no bajan de 20°C, puede venir bien una capa ligera para la franja de mínima.