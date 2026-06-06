La Playa de la Ribera acogerá este sábado una actividad abierta al público que llenará de emoción el litoral ceutí.

Ceuta vivirá este sábado, 6 de junio de 2026, una jornada especial con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, una celebración que incluirá una espectacular exhibición aérea en la Playa de la Ribera.

El acto principal será un salto paracaidista previsto para las 11:15 horas, una actividad que promete atraer a numerosos vecinos y visitantes hasta el litoral ceutí para disfrutar de una mañana diferente al aire libre.

La exhibición forma parte de la programación organizada para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y acercar su labor a la ciudadanía, en un ambiente familiar y abierto a todos los públicos.

La Playa de la Ribera se convertirá así en uno de los puntos de encuentro de la jornada, donde los asistentes podrán mirar al cielo y presenciar una demostración cargada de emoción, precisión y color.

La entrada será libre, por lo que cualquier persona podrá acudir para disfrutar del espectáculo sin necesidad de reserva previa.

Con esta cita, Ceuta se suma a los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas 2026, ofreciendo una propuesta que combina tradición, reconocimiento institucional y una experiencia visual única junto al mar.