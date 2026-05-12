Este martes, 12 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por la previsión de la AEMET: intervalos nubosos con lluvia escasa y una jornada de temperaturas suaves. La máxima alcanzará 21°C y la mínima se quedará en 16°C, con una sensación térmica que coincide prácticamente con estos valores.

En cuanto al ambiente, hay que prestar atención al viento del Oeste (O) a 20 km/h, que puede hacer que el día se sienta algo más fresco, especialmente en las horas de menor temperatura. Además, la probabilidad de precipitación es del 80%, así que conviene contar con la posibilidad de algún chubasco débil o puntual, aunque sin esperar una lluvia persistente.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles, 13 de mayo, la AEMET mantiene una tendencia tranquila y más seca: cielo despejado, con máximas de 22°C y mínimas de 15°C. El viento vuelve a soplar desde el Oeste (O) a 20 km/h, por lo que, aunque el sol gane terreno, no desaparecerá del todo la brisa.

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El jueves, 14 de mayo, se consolida la mejora: poco nuboso, con temperaturas similares (máxima 22°C, mínima 16°C) y el mismo viento del O a 20 km/h. Para el viernes, 15 de mayo, la AEMET señala máximas de 21°C y mínimas de 15°C, pero el apartado de estado del cielo figura sin dato concreto y el valor de viento no está especificado en la información facilitada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 21°C

21°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia escasa

Intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: O (Oeste) a 20 km/h

O (Oeste) a 20 km/h Probabilidad de precipitación: 80%

80% Humedad: máxima 80% y mínima 55%

máxima 80% y mínima 55% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Hoy, con UV máximo de 8, conviene protegerse del sol si sales en las horas de mayor radiación (gorra, gafas y crema). Si vas a desplazarte, lleva también un paraguas o prenda impermeable por la lluvia escasa y usa una capa ligera pero no prescindas del abrigo en momentos de mínima, ya que el viento del O a 20 km/h puede refrescar.